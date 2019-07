Almoço beneficente terá renda revertida para funcionários do HNSA

CARATINGA- Mais pessoas estão se mobilizando, solidários com a situação dos funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Desta vez, a iniciativa é da comerciante Marilda Wilma, com integrantes do grupo ‘Amigos do Hospital’ e Lions Clube Caratinga Itaúna.

O almoço beneficente acontecerá no dia 4 de agosto, de 12h às 14h, na sede do Lions, situada à Praça Jones de Oliveira, 200 – bairro Limoeiro. O cardápio será arroz, salada, farofa, creme branco com abacaxi e escalope. Bebidas serão comercializadas à parte.

Júnior Nascimento, locutor, explica que o evento foi idealizado ainda durante a Cavalgada do Bem, que teve revertida ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Fiquei muito feliz, muito agradecido a tia Marilda pelo convite da nossa equipe da cavalgada participar desse evento em prol dos funcionários do hospital. Estou aqui fazendo um convite não só a população de Caratinga, mas aos nossos amigos cavaleiros que participaram da Cavalgada do bem e tenho certeza que vão deixar os cavalos em casa, nas baias, nos pastos e comparecer a este almoço no Lions. Fica meu convite à toda a população, amigos do cavalo e público sertanejo. Estou muito honrado e feliz em estar apoiando mais uma causa dentro da cidade de Caratinga.”

A comerciante Marilda Wilma, que já tem o costume de contribuir em causas sociais, decidiu organizar o evento, pois se sensibilizou com a situação dos profissionais. “Contamos com a população. Essa ideia surgiu na cavalgada, conversando com os funcionários do hospital, que também estavam lá nos ajudando. É meu dom, gosto de participar, não gosto muito de aparecer, mas gosto de ajudar o próximo”.

Alrimar Moreira, representante da Cavalgada do Bem, enfatiza que as pessoas também podem contribuir por meio de doação dos ingredientes necessários para a realização do almoço. “Gostaria de agradecer novamente o sucesso da cavalgada. E agora, uma outra causa, dos profissionais do hospital que estão com mais necessidade de ajuda financeira, devido ao tempo sem os salários em dia. Ingressos serão vendidos no valor de R$ 20 no restaurante da Tia Marilda. Quem puder ajudar com doações de alimentos para fazer esse almoço, também é bem-vindo”.

Manoel Pedrozo, o ‘Bruto’, representante do Grupo Amigos do Hospital, afirma que a expectativa é de grande púbico. Para animar a festa, haverá apresentação musical. “Quero agradecer a presidente do Lions Clube por ceder o espaço e pela parceria com alguns companheiros da gente para ajudar no evento. Vai ter música ao vivo com Diego Silva, peço à população que participe, porque posso falar com precisão que os funcionários do hospital estão precisando muito dessa ajuda. Temos entregado algumas cestas básicas para funcionários com arrecadação na Praça Getúlio Vargas e ainda está pouco. É uma solidariedade que vale a pena, vamos abraçar essa causa”.

A coordenadora de higienização do HNSA, Vanuza de Moura, faz um apelo para que a população abrace mais esta causa e relata a situação dos funcionários. “Agradeço a compressão e generosidade de todos, que através do Amigos do Hospital pôde nos suprir esse mês de necessidades, mas ainda temos muitas necessidades a serem supridas. Temos funcionários com problema de saúde, que está com uma dívida muito grande nas farmácias; com necessidade de quitar suas contas de água e luz cortadas; que foram despejados de casa. Então, partiu da Marilda essa iniciativa, com esse coração generoso em benefício desses funcionários com necessidade maior”.

Vanuza ainda destaca que parte dos salários atrasados foram pagos aos servidores do hospital, mas, ainda assim, eles convivem com problemas financeiros. “Mais uma vez gostaria de pedir à população que nos ajudasse. Hoje estamos supridos graças a vocês, um dos nossos salários ontem (terça-feira) caiu na nossa conta. Pedimos à dona Rosângela, presidente do Lions, que nos apoiasse nessa questão financeira. Em seguida, vamos sentar, fazer esse levantamento e destinaremos essa renda para esses funcionários com necessidade maior”.

Os ingressos estão disponíveis no restaurante da Tia Marilda, localizado à Rua Coronel Antônio da Silva (em cima da Sapataria do Baiano).