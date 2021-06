ALMG prorroga estado de calamidade pública em Caratinga e Entre Folhas

Piedade de Caratinga teve o reconhecimento na manhã desta quarta-feira (9)

DA REDAÇÃO– O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou o reconhecimento ou prorrogação de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, em 86 municípios do Estado, até o dia 30 de junho deste ano.

A medida flexibiliza o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, enquanto perdurar a situação de calamidade, ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes a despesas com pessoal e à dívida consolidada. Além disso, os municípios ficam dispensados de atingir os resultados fiscais. De acordo com o relator, a iniciativa viabilizará, aos municípios, alocar volume de recursos para o combate à crise sanitária e social.

Dos municípios da região, foi reconhecida a calamidade no município de Piedade de Caratinga. Foi prorrogada a situação em Caratinga e Entre Folhas.

O PRE reconhece o estado de calamidade pública em 26 municípios:

Município Região Águas Vermelhas Norte Araxá Alto Paranaíba Cachoeira Dourada Triângulo Mineiro Camanducaia Sul de Minas Carneirinho Triângulo Mineiro Caxambu Sul de Minas Conceição da Aparecida Sul de Minas Cristália Norte de Minas Divino Zona da Mata Fronteira dos Vales Jequitinhonha/Mucuri Ibiracatu Norte de Minas Iguatama Centro-Oeste Itambacuri Rio Doce Jequitibá Central Josenópolis Norte de Minas Mata Verde Jequitinhonha/Mucuri Moeda Central Morro do Pilar Central Piedade de Caratinga Rio Doce Quartel Geral Centro-Oeste Sacramento Alto Paranaíba Santa Maria do Salto Jequitinhonha/Mucuri Santa Rita de Ibitipoca Zona da Mata Taiobeiras Norte de Minas Tocantins Zona da Mata Turvolândia Sul de Minas

Em outros 60 municípios, o projeto prorroga a situação: