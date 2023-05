Almanaque 2 em Ubaporanga

A Escola Estadual Dom Cavati de Ubaporanga sediou o lançamento de meu livro no dia 8 deste mês. Fui recebida com carinho e atenção pelo diretor do estabelecimento, pela bibliotecária, demais professores e todos os alunos.

Não sei como agradecer a receptividade que me fez muito feliz. A alegria tomou conta dos momentos que ali passei.

Cantei com os alunos e falei sobre a importância da literatura na vida de todos. As crianças pegavam o livro com tanto encantamento que vislumbrei o bem que a leitura fará na caminhada deles.

Agradeço de joelhos, a acolhida. Obrigada ao diretor Wanderson Brito Ramos que demonstrou o seu apreço pela leitura. Agradeço a presença da bibliotecária Luciana Dias e o entusiasmo da Luzia Maria, grande amiga da escola que foi presença animada e amiga.

A cada aluno eu deixo o meu carinho e desejo que o Almanaque seja uma leitura que divirta e deixe o prazer de uma viagem nas asas das palavras.

Que Deus abençoe a escola, os professores, o diretor. Que sejam felizes lendo cada vez mais.

Marilene Godinho