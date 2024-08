Allp Fit chega a Caratinga com academia de última geração e proposta inovadora

CARATINGA- Caratinga já conta com um novo conceito em academia. No último sábado (24), a Allp Fit, rede de academias que vem se destacando no mercado nacional, inaugurou sua primeira unidade na cidade, trazendo um modelo revolucionário que combina tecnologia de ponta com acessibilidade.

Equipamentos de última geração, sauna, espaço kids, cadeiras de massagem e espaço de convivência em um ambiente projetado para promover saúde e bem-estar de forma acessível são alguns dos diferenciais, tornando única a experiência do aluno.

O prestigiado evento contou com a presença de empresários, novos alunos e do CEO e fundador da Allp Fit, Anderson Franco.

Com 28 unidades já em operação pelo Brasil, a rede se destaca pela inovação e qualidade, sem deixar de lado a preocupação com o custo-benefício para os seus usuários. “Caratinga hoje tem uma das academias mais modernas do mundo. Você pode ir em São Paulo, no Rio. Se você for nos Estados Unidos, você não vai achar uma academia igual a essa. E nós fizemos a academia com muito carinho, pra gente entregar pra Caratinga, para as famílias, a melhor experiência do mundo fitness, só equipamento de alta tecnologia, acolhimento, muitos benefícios. Pré-treino incluído na mensalidade. Se a pessoa ficar desempregada, ela tem um seguro que cobre a mensalidade dela. Se a pessoa adoecer, dá o auxílio medicamento pra ela. Vamos oferecer tratamento odontológico a preços populares na rede conveniada, consultas médicas a partir de R$ 26 com médicos especialistas. A Allp Fit oferece acolhimento, ambiente agradável. O que vou fazer, penso nas pessoas mais humildes, que é a minha origem. Então, aqui vai malhar multimilionário junto com a pessoa humilde. É integração, inclusão social na veia. Porque todos nós, seres humanos, somos iguais e todos têm direito ao melhor. E merece o melhor”, descreveu Anderson Franco

Anderson Franco também lembrou sua trajetória na cidade. “Caratinga está no meu coração. Fiz faculdade aqui. É uma coisa muito especial pra mim estar aqui hoje com as pessoas de bem de Caratinga, podendo retribuir o que a cidade fez por mim, porque aqui foi fundamental pra me tornar hoje um dos maiores empreendedores do Brasil. O meu umbigo tá enterrado em Caratinga também. Agradeço a Caratinga que me acolheu”.

Aliado ao condicionamento físico, a inclusão, a sustentabilidade e a Administração Solidária são princípios que norteiam a missão da rede Allp Fit. Além de aparelhos de última geração, a academia em Caratinga dispõe de com áreas dedicadas para diversas modalidades de treino e com uma equipe de profissionais qualificados para atender às necessidades de cada aluno.

Eduardo Rezende, sócio da unidade em Caratinga, destacou a satisfação de proporcionar esta experiência para a população. “Anderson é meu irmão, meu amigo de longas datas. Nós temos uma trajetória de vida comum muito parecida, tivemos muita luta e muito esforço. Estamos trazendo a melhor academia do Brasil para Caratinga, para ela servir de modelo. Nós estivemos na Europa e o pessoal da Itália nos perguntou, por que vocês não trazem para os Jogos Olímpicos da Europa essa academia? Eu falei, nós estamos desenvolvendo o conceito, mas com certeza o mundo vai ficar pequeno para essa Allp Fit que está nascendo em Caratinga. O nosso conceito é o conceito do mundo e o mais importante, o topo é de todos. Nós somos inclusivos e queremos sempre passar essa mensagem”.

A Allp Fit Caratinga está localizada à Rua Dr. José Augusto, 92, Bairro Dário Grossi. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 5h às 00h; aos sábados, das 8h às 17h e aos domingos e feriados, das 8h às 14h.