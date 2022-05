ALINTERROGAÇÃO NA PESQUISA ELEITOR

Ildecir A.Lessa

Advogado

Desde tempos remotos sabe-se que, a política sempre despertou interesse nos mais diversos setores da população, buscando no pensamento antigo da Grécia política, na sua exuberante filosofia com os grandes filósofos e intelectuais. Isso em razão de sempre ter existido pessoas interessadas em compreender como funcionam os mecanismos do discurso, da oratória e principalmente da prática política.

Na atualidade, evidentemente ocorreram mudanças nos mecanismos com os quais se lida no processo democrático, centrados na forma e na maneira em como transmitir ideias e pensamentos e, de algum modo, na arte de fazer política, e isso tem despertado tanto interesse como antigamente. Então na modernidade, surgiram novos meios de se fazer política, com forte interesse em conhecer novos mecanismos, em saber como é o processo de adequação ao meio político, se há perdas ou substituições das antigas formas políticas e qual é o peso que cada um desses elementos possui no processo decisório. Por essa razão, gravitar no entendimento de todo esse complexo, não é tarefa fácil, de vez que o grande desafio que emerge do saber fazer política e de aceitar as contínuas transformações que a sociedade sofre. Surge assim, o termo “opinião pública” – que já passou por várias conotações e significados, segundo o contexto sócio-político em que estava inserido. Se antes tal termo estava à margem, hoje passa a ser sinônimo de exercício da democracia e o canal de transmissão dos cidadãos. Além disso, em relação à informação que chega aos governantes sobre a opinião pública, a maior parte diz somente a respeito da opinião publicada, seja pela imprensa, ou realizada pelas técnicas de sondagem.

Por isso, foram descritas as principais metodologias das pesquisas de opinião, as quais se tornaram um dos principais meios de fazer com que a opinião do grande público fosse efetivamente tornada pública. Nessa linha de raciocínio, são destacados os métodos quantitativos e qualitativos das pesquisas, suas principais implicações e utilizações. Analisa-se também, a origem das pesquisas de opinião, os primeiros institutos no Brasil e no mundo, e como, de certa forma, sempre esteve mais associada às pesquisas eleitorais.

Considerou-se também importante salientar o processo de período eleitoral e o sistema de votos, pois é um período bastante central nesta temática. O principal questionamento que surge em relação a esta temática, pesquisas de opinião e o período eleitoral, é se as pesquisas influenciam na decisão do voto e como isso acontece. Contextualização da opinião pública à opinião publicada, deve ser analisada com muita atenção. Assim, como estará acontecendo eleição nesse ano, depois do surto da Pandemia ter praticamente desaparecido, importante observar o que realmente está acontecendo no país, prosseguir a vida na luta diária e, jamais sofrer qualquer manipulação de opinião política ou ideológica.

Sim, precisamos de manter o processo democrático, mas sem jamais conviver com expedientes poucos recomendáveis de opinião. Vamos ver o projeto de cada candidato, e decidir soberanamente no momento próprio com o nosso voto, sem ser conduzido por nada, inclusive por pesquisa eleitoral.