Alimentos funcionais: o que são e para que servem?

Por Patrícia Nayara Estevam*

Seja em reportagens na TV e em jornais, ou até mesmo em anúncios de produtos que prometem benefícios à saúde, certamente você já ouvir falar em alimentos funcionais. Mas você sabe exatamente o que são e para que eles servem? No artigo de hoje vamos conhecer melhor sobre esses alimentos incríveis.

O tema alimentos funcionais têm sido amplamente disseminados pela literatura científica, isso porque, há tempos, já se sabe que alguns alimentos têm funções que vão muito além da nutrição. Esses alimentos são chamados de alimentos funcionais pelo fato de conterem compostos específicos, que são conhecidos como compostos bioativos.

Esses compostos bioativos presentes nos alimentos tem a capacidade de oferecer uma proteção importante ao nosso organismo, principalmente contra as doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, as doenças cardiovasculares e o diabetes do tipo 2. Mas calma, tudo isso não ocorre de forma milagrosa, assim da noite para o dia. É claro que esses alimentos precisam fazer parte de uma alimentação e um estilo de vida saudável como um todo.

Um desses alimentos funcionais, que hoje em dia podemos encontrar com facilidade nas prateleiras dos supermercados é o kombucha, uma bebida fermentada, que possui bactérias do bem e que equilibram a flora intestinal, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e melhorando o funcionamento do intestino. E se nesse momento você está pensando: “nossa, eu nunca vi esse produto no supermercado!”, aqui vai uma dica: normalmente o kombucha é vendido em garrafinhas que ficam mantidas sob refrigeração, na mesma seção onde ficam os iogurtes e leites fermentados.

Vamos conhecer agora alguns dos principais compostos bioativos e a quais benefícios à saúde eles estão associados:

– Em relação à saúde ocular, os estudos apontam que os principais compostos bioativos relacionados são os carotenoides, como a luteína e a zeaxantina. Você pode encontrar esses compostos nos ovos, folhas escuras, frutas cítricas e alimentos alaranjados.

– Já em relação à saúde cardiovascular os compostos bioativos propostos para prevenir ou proteger as doenças do coração são o ômega 3, a proteína de soja, o hidroxitirosol e os polifenóis (como as antocianinas e o resveratrol), presentes nas frutas vermelhas e arroxeadas e no suco de uva tinto.

– E para a melhora da saúde gastrointestinal, o que existe maior comprovação científica são os frutooligossacarídeos e a inulina – também conhecidos como prebióticos ou fibras alimentares (que você pode obter por meio das cascas das frutas e das verduras e legumes em geral); e é claro, os probióticos, que são os microrganismos vivos contidos em alimentos (como o kefir e o kombucha, que já falamos sobre ele).

E se você quer colocar em prática o que aprendeu sobre os alimentos funcionais, é hora de pôr a mão na massa! Que tal preparar uma biomassa de banana verde em sua casa?

Lembra que eu falei que os prebióticos são ótimos para a saúde gastrointestinal? Pois bem, a biomassa de banana verde é um exemplo de prébiótico que pode ser introduzida em nossas preparações de forma simples e barata. Ela é rica em amido resistente, um tipo de carboidrato que não é digerido pelo intestino e que funciona como uma comidinha para as bactérias do nosso intestino.

Para prepará-la você vai precisar adquirir algumas bananas verdes (de preferência aquelas colhidas na roça, sem o uso de agrotóxicos ou aceleradores de maturação) e cozinhá-las na panela de pressão, com a casca mesmo, por cerca de 20 minutos. Após o cozimento é só retirar as cascas e bater no liquidificador até formar uma pasta (você pode colocar um pouquinho de água para ajudar a bater).

Pronto! Sua biomassa de banana verde já está pronta e você pode colocá-la em forminhas de gelo e guardar no congelador para utilizar em suas preparações quando precisar. Uma sugestão é acrescentar em sopas, caldos, molhos, entre outros.

Aguardo você em um próximo artigo para conversarmos mais sobre nutrição. Até lá!

