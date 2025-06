ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Um circuito para o conhecimento para alunos da Escola Jairo Grossi

CARATINGA – No último sábado (14), os alunos do 4º ano da Escola Jairo Grossi protagonizaram um momento especial de aprendizado, criatividade e conscientização: a Mostra de Conhecimento com o tema “Alimentação e saúde: um circuito para o conhecimento”. A atividade fez parte do calendário pedagógico da escola e envolveu semanas de preparação por parte dos estudantes e professores.

A proposta da mostra foi despertar nos alunos, de forma prática e interdisciplinar, a compreensão sobre a importância de manter hábitos alimentares saudáveis, além de incentivar o pensamento crítico sobre temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Os visitantes puderam conferir uma série de trabalhos que revelaram o comprometimento das turmas e a dedicação dos educadores. Entre cartazes informativos, maquetes criativas, apresentações orais, dramatizações e jogos educativos, os alunos explicaram, com segurança e empolgação, conceitos como alimentação balanceada, grupos alimentares, pirâmide nutricional e os malefícios do consumo excessivo de alimentos industrializados. A mostra foi montada de forma interativa, convidando os visitantes a refletirem sobre suas próprias escolhas alimentares.

Os corredores da escola estavam repletos de pais, responsáveis, colegas e professores, todos interessados em prestigiar os trabalhos e aprender com as apresentações das crianças. Nelson Oliveira, pai de um dos alunos, comentou com entusiasmo sua experiência: “É gratificante ver nosso filho participando de um projeto tão importante. Ele chegou em casa nos ensinando sobre alimentação saudável! A escola está fazendo um trabalho incrível, que com certeza levaremos para dentro de casa.”

A supervisora pedagógica da escola, Poliana Marques, também fez questão de destacar o papel da família nesse tipo de iniciativa: “Momentos como esse mostram que a escola vai além dos livros. É quando o conhecimento ganha vida e os alunos se tornam protagonistas. Ver o envolvimento das famílias e a dedicação das crianças foi realmente emocionante. A Mostra de Conhecimento foi pensada não apenas como uma atividade escolar, mas como uma oportunidade de ampliar horizontes e conectar o conteúdo visto em sala com temas reais e essenciais do cotidiano. Segundo a equipe pedagógica da Escola Jairo Grossi, envolver as famílias e promover essa aproximação com a comunidade escolar é parte fundamental do processo educativo. A iniciativa reforçou a missão da escola de formar cidadãos conscientes, ativos e informados, despertando desde cedo o interesse por práticas de vida mais saudáveis. O sucesso do evento é, sem dúvida, reflexo da parceria entre alunos, professores e famílias – um elo que se fortalece quando a educação ultrapassa os muros da escola e transforma conhecimento em ação”.