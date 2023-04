Alimentação e saúde: conheça o guia alimentar para a população brasileira

Por Patrícia Nayara Estevam*

Olá, leitor!

Você já deve ter ouvido a frase “você é o que você come”, e essa máxima já resume bem o conteúdo do artigo de hoje. Nossa alimentação está diretamente ligada ao funcionamento do nosso corpo como também a nossa qualidade de vida diária. Quando consumimos os alimentos corretos, nosso organismo recebe os nutrientes necessários para manter um ótimo funcionamento, inclusive prevenindo doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e tantas outras doenças crônicas.

Ao longo da vida, fazemos cerca de 70 mil refeições e consumimos 60 toneladas de alimentos. Impressionante, não é mesmo? Portanto, falar de alimentação e nutrição é fundamental, uma vez que faz parte da vida de todo ser humano, desde o recém-nascido até o idoso.

Um dos instrumentos de promoção da alimentação saudável criado pelo ministério da saúde é o guia alimentar para a população brasileira. Em sua versão de 2014, a alimentação adequada e saudável é caracterizada como um direito humano básico que deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, deve atender também aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e ser baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis.

Uma das contribuições mais relevantes do guia é a classificação dos quatro grupos de alimentos de acordo com seus níveis de processamento e tratamento a que são submetidos. Acompanhe comigo:

Alimentos in natura e minimamente processados , como legumes, verduras e frutas ao natural e grãos, cereais e outros com processos sem alterações do alimento original.

, como legumes, verduras e frutas ao natural e grãos, cereais e outros com processos sem alterações do alimento original. Ingredientes culinários , como óleos, gorduras, açúcar e sal usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.

, como óleos, gorduras, açúcar e sal usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Processados , como os alimentos em conserva, frutas em calda, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal.

, como os alimentos em conserva, frutas em calda, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Ultraprocessados, como vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, sopas prontas, macarrão instantâneo, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes.

O guia traz também opções de refeições saudáveis, focalizando as três principais refeições do dia: café da manhã, almoço e jantar, tudo isso com direito a muitas ilustrações para ficar mais didático para a população brasileira.

Você pode ter acesso ao guia, de forma gratuita, acessando o site do ministério da saúde. É um material indispensável pra você que deseja aprender mais sobre as orientações para uma alimentação saudável.

Boa leitura!

Bibliografia consultada:

– Guia alimentar para a população brasileira / ministério da saúde, secretaria de atenção à saúde, departamento de atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: ministério da saúde, 2014.