ALICE, A ATLETA

Aos sete anos de idade, garota segue os passos do avô e se destaca nas corridas de rua

CARATINGA – A pequena Alice Carvalho Fernandes, de apenas sete anos de idade vem se destacando para um futuro promissor no atletismo. A garota recebe total apoio dos pais Alessandro Marcos Lima Fernandes e Evelyn Silva de Carvalho Fernandes.

Tudo começou por influência do avô Djalma Ribeiro de Carvalho, 69 anos, corredor rústico, que disputa provas no Brasil e no exterior. Além disso, o pai Alessandro é formado em Educação Física. “Com isso nós acompanhamos meu sogro em todas as corridas que ele disputa e ela vivendo o ambiente das corridas e com o incentivo foi se interessando e pegando gosto pelas participações”.

Alice já participou de 10 corridas, em todas alcançou o pódio. “Ela é autodidata, tem um ótimo dom para corridas à curta distância (velocista) e as distâncias estabelecidas pela Federação Brasileira de Atletismo, de acordo com a idade, foram se adequando gradativamente no perfil dela. A cada corrida nova ela se motiva e se empenha mais ainda pela participação, almejando a vitória”, destaca Alessandro.

A atleta treina duas vezes por semana à noite, às segundas e quartas; às terças e quintas participa de um projeto de dança na praça do Menino Maluquinho, como enfatiza o pai. “Os treinos dela atualmente são focados sempre nas próximas provas, de velocidade ou de fundo, na Dário Grossi ou na Catedral. Quando se trata de provas de velocidade faço o treino com ela. Quando se trata de fundo ela treina com o avô dela, que pratica maratonas e ultramaratonas”.

Alice já se prepara para as corridas Circuito Unimed Vale do Aço- etapa Ipatinga – 250 metros, que acontecerá no dia 5 de outubro e da corrida Idealle – Nova Guarapari/ES- 600 metros, que acontecerá no dia 12 de dezembro.

BOX:

Resultados de Alice

-Circuito Unimed Vale do Aço/ etapa Coronel Fabriciano 2022 – 1° lugar

-Circuito Unimed Vale do Aço/ etapa Timóteo 2022 – 1° lugar

-Night Run Ipatinga 2022/Desafio Pace 3 – 1° lugar

-Desafio Jovem Pan 2022 Ipatinga – 1° lugar

-Corrida do Batman 2021 Barra do São Francisco ES – 1° lugar

-Desafio CONSEP 2022 Ipaba – 1° lugar

-Jogos Estudantis fase regional Caratinga 2022 – 75 metros – 1° lugar

-Jogos Estudantis fase regional Caratinga 2022 – 150 metros- 1 lugar

-19ª Corrida da Garotada 2022 – Vitoria ES – Geral 200 metros– 2º lugar

-Corrida Rustica de Lajinha 2022 – Lajinha MG – Geral 500 metros – 2º lugar