Alguns detentos continuam hospitalizados depois de colocarem fogo em uma cela do presídio

Nilton Lopes de Freitas Neto, 22 anos, morreu depois de inalar fumaça

CARATINGA- Na noite dessa terça-feira (9), detentos do bloco C do presídio de Caratinga colocaram fogo em uma cela e precisaram ser encaminhados ao Hospital Casu Irmã Denise e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, o fogo foi somente em uma cela, onde havia 13 detentos, sendo que Nilton Lopes de Freitas Neto, 22 anos morreu após inalar fumaça.

Os presos colocaram fogo nos colchões dentro da própria cela, nenhuma ao lado foi atingida. A princípio, conforme apurado, eles ficaram insatisfeitos por terem sido punidos em virtude de falta praticada no presídio.

A perícia e a Defesa Civil já estiveram no local. A Polícia Civil irá apurar os fatos e não houve abalo na estrutura física da unidade.

BLOCO C

O incêndio aconteceu no bloco C, onde ficam duas celas, uma destinada aos presos do castigo, sendo aqueles que cometeram alguma falta e a outra chamada triagem, onde ficam os detentos que acabaram de chegar. O incêndio ocorreu apenas na cela do castigo.

Quando o preso pratica uma falta há apuração em duas esferas, administrativa e judicial, podendo ser punido nas duas. Na ‘cela do castigo’, o detento perde algumas regalias, cumprindo a punição imposta pela falta praticada, a exemplo, ficar sem visita, sem televisão na cela e sem banho de sol. A punição é aplicada pela própria unidade prisional.

Quando a falta é grave, o juiz deve ser comunicado, pois pode ocorrer punição referente à regressão de regime e perda dos dias remidos, o que é decidido em audiência envolvendo as partes. No caso de faltas leves e médias, o presídio apura e aplica a punição.

DETENTO MORTO

Conforme apurado pela reportagem, Nilton Lopes de Freitas Neto, 22 anos, natural de Caratinga, que morreu por inalar fumaça, cumpria pena pelo crime de roubo, sentenciado a seis anos dois meses e vinte dias de prisão, sendo que já havia cumprido um ano, dois meses e 28 dias.

No dia 27 de abril, Nilton passou por audiência com a Justiça envolvendo suposta falta grave cometida no presídio. Ele teria xingado e ameaçado policiais penais, provocando tumulto na enfermaria e teve regressão do regime semiaberto para o fechado.

PRONUNCIAMENTO DO ESTADO

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou, por meio de nota, que acompanha todos os desdobramentos da ocorrência no Presídio de Caratinga. “Informações preliminares apontam que presos de uma das celas atearam fogo em colchões na noite dessa terça-feira (9/5) e, infelizmente, as chamas levaram um custodiado a óbito. Todos os 12 internos que ocupavam a cela atingida pelo fogo foram socorridos por servidores da unidade – Policiais Penais e médico – além de Bombeiros Militares e equipe do SAMU”, afirma.

Conforme a Sejusp, a ação dos policiais penais foi rápida. “A equipe do Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar ao local, já encontrou a situação de chamas controlada, sem nenhum foco. A Polícia Penal recebeu o apoio necessário para o encaminhamento das vítimas às unidades de saúde”.

CASU

A direção do Hospital Irmã Denise emitiu nota a respeito dos pacientes admitidos na Unidade, citando que o pronto atendimento permanece concentrado na atenção de urgências e emergências. “Demais consultas e procedimentos agendados seguem sendo atendidos pela equipe. As visitas do período diurno estão liberadas, porém, condicionadas à visitantes com parentesco em primeiro grau com os pacientes internados (pai, mãe, filhos e cônjuges). No período noturno não haverá visitas, por enquanto”.

O Casu acrescentou que tais medidas são necessárias devido aos cuidados intensivos que pacientes com queimaduras demandam da equipe. “O Hospital Irmã Denise é o Centro de Referência para Tratamento de Queimados da região de Caratinga e oferece todos os recursos estruturais e equipe multidisciplinar capacitada para lidar com a situação. Nossa preocupação no momento, é não só com a recuperação das vítimas do incêndio, mas também com a excelência no atendimento aos pacientes que estão em tratamento na unidade, bem como com o bem-estar da nossa equipe que foi incansável durante as primeiras horas de atendimento às vítimas. Deixamos o nosso agradecimento a todos os profissionais que contribuíram para que a emergência fosse controlada com muita competência e dedicação”, disse.

Não foram divulgados detalhes sobre estado de saúde das vítimas.

PRESÍDIO DE CARATINGA

Capacidade projetada- 214 presos

Lotação atual- 410 presos

Capacidade para presos em celas de proteção- 12 presos

Quantidade de vagas oferecidas para trabalho interno- 22

Quantidade de vagas oferecidas para trabalho externo- 5

Quantidade de vagas oferecidas para estudo na unidade- 15

Presos provisórios- 130

Presos em cumprimento de pena no regime fechado- 194

Presos em cumprimento de pena no regime semiaberto- 76

Presos em cumprimento de pena no regime aberto- 5

Presos em razão de prisão civil decretada- 5

*Informações relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais- abril de 2023