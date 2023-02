SANTA RITA DE MINAS- Alessandro Marinho Rosa, 29 anos foi assassinado em Santa Rita de Minas na manhã dessa quarta-feira (1). Por volta das 6h dessa terça-feira(1), a Polícia Militar foi informada que havia um veículo gol parado na serra dos Cupertinos, zona rural de Santa Rita de Minas com uma vítima aparentemente sem vida, alvejada por disparos de arma de fogo.

No local, foi constatado a veracidade dos fatos, sendo acionada a perícia da Polícia Civil que realizou os trabalhos no local, recolhendo vários cartuchos de arma de fogo deflagrados.

Em uma análise preliminar, percebe-se que a vítima foi surpreendida frontalmente ao conduzir seu veículo, por diversos disparos de arma de fogo vindo a óbito no local.

Segundo informações Alessandro deslocava de Santa Rita de Minas para o Distrito de Alegria, onde estava residindo. Ele tinha diversos registros de crimes contra o patrimônio e se encontrava com um mandado de prisão em aberto.

A Polícia Militar se encontra em diligências para prender o autor.