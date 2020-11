Alerta para velocidade de contágio do Coronavírus em Caratinga

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Saúde de Caratinga, através do Departamento de Epidemiologia e Estatística, realizou mais um levantamento detalhado do Perfil Epidemiológico dos casos de Covid-19 notificados e confirmados no município até o último domingo (22).

Um dos dados apurados detalha o contágio por bairro e aponta que o centro da cidade e mais seis bairros, (Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Limoeiro, Santa Zita e Esplanada) concentram mais da metade de todos os casos positivos: 62,91% do total.

A velocidade do contágio, um fator preocupante serve de alerta para que a população respeite as orientações de isolamento e distanciamento social. Dos dias 4 a 21 de novembro, a cidade passou de 1.885 para 2.144 casos. Um aumento de 13,7 % no número de casos confirmados. Uma média de 15 novos casos por dia, sendo o pico no dia 220 de novembro com 55 casos confirmados em 24 horas.

83,39% dos pacientes diagnosticados com covid-19 apresentam algum tipo de comorbidade e 16,60% não tem relato de comorbidade. A faixa etária de maior incidência de notificações é de 30 a 39 anos. Ao todo, até aquela data, 1.979 pacientes já estavam curados, totalizando 92,3% do total de casos confirmados.

A taxa de mortalidade é de 3,35% ou seja: 3 a cada 100 pacientes positivos para covid-19.

Caratinga soma 73 óbitos, tratando-se de 38 mulheres e 35 homens, com a maior porcentagem de óbitos na faixa etária de mais de 80 anos.

O percentual de pacientes positivos para covid-19 que necessitaram de internação até a data do levantamento foi de 7%. Ou seja 7 a cada 100 pacientes.

De acordo com a Secretaria de Saúde os números reforçam a “necessidade de uma adesão maior da população quanto às medidas de higiene, isolamento e distanciamento social recomendadas pelo município”.