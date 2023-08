Alerta para Leishmaniose Visceral Canina

Departamento de Epidemiologia e Estatística apresenta dados de 2023

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga apresentou resultado do monitoramento da Leishmaniose Visceral Canina, através de busca ativa em domicílios, seguindo programação estabelecida pelo Departamento de Epidemiologia e Estatística.

No ano de 2023, até o momento, foram 1.002 testes realizados, sendo 124 com resultados positivos no teste rápido e 878 resultados não reagentes. Posteriormente, 76 casos foram confirmados através da sorologia e 58 animais precisaram ser eutanasiados. No caso daqueles que possuem tutor, o Departamento frisa que houve autorização dos tutores para eutanásia. Em outros casos, os tutores optaram pela tentativa de tratamento.

A Leishmaniose Visceral é uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomíneo e conhecido popularmente como mosquito palha, asa-dura, tatuquiras, birigui, dentre outros. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomyia longipalpis.

Para o controle da Leishmaniose Visceral Canina, a equipe da Seção de Controle de Zoonose do Departamento de Epidemiologia, utiliza-se o Teste Rápido (TR-DPP LVC), que consiste em coletar uma amostra de sangue do cão, e com a mesma detectar anticorpos para a Leishmania. Em média o teste dura cerca de 10 minutos e o resultado sai na hora. Se o cão for positivo (reagente), uma amostra de sangue é coletada para ser encaminhada a Fundação Ezequiel Dias para a realização de exame complementar.

Caso o resultado do exame realizado pela FUNED seja positivo, o procedimento recomendável pelo Ministério da Saúde para o controle da doença é a eutanásia do animal doente.