ALERTA PARA DENGUE NA REGIÃO

Maioria dos municípios tem incidência média ou muito alta de casos prováveis

CARATINGA- O município de Caratinga está com incidência média de casos prováveis de dengue. Os números consideram as semanas epidemiológicas de 11 a 14 dos municípios que compõem a Superintendência Microrregional de Coronel Fabriciano.

Assim como Caratinga, a maioria dos municípios da região se encontram com incidência média, incluindo ainda Bom Jesus do Galho, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores e Ubaporanga.

Alguns municípios estão com incidência considerada muito alta, sendo Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo-D’Água e Vargem Alegre. Apenas Imbé de Minas está com incidência de casos prováveis considerada baixa.

Os dados levam em consideração o número de casos prováveis registrados em relação ao número de habitantes em cada localidade.

SINTOMAS

Dores intensas pelo corpo, mal-estar, dor de cabeça e febre. Esses são sintomas comuns à dengue, à chikungunya e à zika, arboviroses causadas pelo mosquito Aedes aegypti que, juntas, já registraram mais de 234 mil casos em todo o estado de Minas Gerais em 2023 e levaram a óbito 43 pacientes.

Em seu portal, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) orienta sobre os sintomas. Segundo Daniela Caldas Teixeira, infectologista pediátrica que atua no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da SES-MG, a fase aguda ou febril da dengue e da chikungunya é caracterizada principalmente por febre de início súbito, acompanhada de mal-estar, dores no corpo e dor de cabeça (cefaleia) e, entre 30% a 50% dos casos, estão presentes manchas avermelhadas no corpo. “Na chikungunya, as dores nas articulações são muito características da doença e nos direcionam para o diagnóstico. Em alguns casos, as dores podem preceder a febre”, explica.

Daniela explica também que, no caso da zika, a infecção pode ser assintomática ou sintomática. “Quando sintomática, mais comumente as manifestações são brandas e autolimitadas: febre baixa, lesões de pele avermelhadas e que causam coceira, olhos avermelhados (conjuntivite) e dores de cabeça e no corpo”, adverte.

Porém, a médica alerta que em todos esses casos o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ao surgirem os sintomas, para passar por avaliação médica e receber orientações sobre hidratação e analgésicos. “Na dengue, a base principal do tratamento, que pode evitar o agravamento da doença e os óbitos, é a adequada hidratação do paciente”, diz a médica, destacando que é importante começar a consumir água em grande quantidade imediatamente já ao surgimento dos primeiros sintomas.

“Já na chikungunya, o principal é o uso adequado de medicamentos analgésicos, de forma proporcional à dor do paciente, além de repouso. As orientações são semelhantes para zika: repouso, uso de analgésicos e antitérmicos, se necessários, além da hidratação”, completa Daniela.

A infectologista explica que, na dengue, os sinais de alarme e agravamento do quadro costumam ocorrer exatamente na fase em que a febre passa. São eles: dor abdominal intensa, vômitos recorrentes, sensação de desmaio, sangramentos, sonolência ou irritabilidade. “Por isso, o paciente deve ser orientado a retornar imediatamente na presença de sinais de alarme ou no dia da resolução da febre para reavaliação”, ressalta.

Já na chikungunya, a recomendação é retornar ao médico se o uso dos medicamentos prescritos não estiver aliviando a dor. “O paciente deve procurar novamente o atendimento em caso de dores intensas não controladas com as medicações previamente prescritas, persistência da febre por mais de cinco dias, aparecimento de sinais de gravidade ou persistência dos danos articulares”, explica Daniela.

De acordo com a médica, não existem sinais de alarme específicos para a zika. “O maior alerta é voltado para gestantes com casos suspeitos ou confirmados de zika, que devem ser acompanhadas conforme protocolos vigentes para o pré-natal, desenvolvidos pelo Ministério da Saúde”, observa.

Confira na tabela os dados completos: