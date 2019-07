Inmet emite aviso de temperaturas 5º abaixo da média para municípios incluindo Caratinga

CARATINGA- O Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística (Inmet) divulgou aviso de alerta de onda de frio para as áreas: Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira, Campo das Vertentes de Minas, Norte Mineiro, Oeste Mineiro e Sul/Sudoeste Mineiro.

O aviso que teve início no dia 6 de julho, alerta para risco à saúde, com temperatura 5º abaixo da média um período de três a cinco dias. A Prefeitura de Caratinga orienta que o município está na área laranja, considerada de perigo e que a população deve estar atenta para o caso de necessidade de entrar em contato com a Defesa Civil, telefone 199. O setor de Defesa Civil estima que este alerta tenha validade até o dia de hoje, mas de acordo com as condições climáticas, esse período pode se estender.