Após recorde de temperatura, Caratinga acumula 90 milímetros de chuva em cinco dias

CARATINGA – Caratinga e municípios da região enfrentaram recordes de temperatura no ano de 2023. No final do ano as chuvas já começaram a reaparecer e neste mês de janeiro, o acumulado em cinco dias já representa mais de 30% do registrado em todo o mês no ano passado.

A Defesa Civil de Caratinga realizou um balanço do volume de chuvas no município nos últimos dias. Conforme o Departamento, houve um aumento significativo no índice pluviométrico em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Do dia 1º de janeiro até às 12h desta sexta-feira (05/01) choveu um acumulado de 90 milímetros, o que representa 31,75% do total do mês de janeiro de 2023, quando em todo o mês choveu 283,40 milímetros.

Segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), a previsão para a região de Caratinga é de uma precipitação que pode variar de 50 a 100 milímetros acima da média histórica. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Caratinga permanece em alerta até o dia 8 de janeiro de 2024, estando no momento em alerta amarelo.

“A média esperada de chuvas para o mês de janeiro, baseada nos índices dos últimos anos, varia entre 250 a 290 milímetros. É importante ressaltar que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, as chuvas ocorreram em menor escala, o que resultou em solos menos saturados em comparação aos últimos anos”, destaca a diretora da Defesa Civil Magda Alves.

A Defesa Civil de Caratinga está monitorando de perto a situação e emitindo alertas e orientações para a população.

Para obter mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros através do 193.