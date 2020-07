Além da Opinião Pública

“O homem da democracia, quando quer saber algo, pergunta para a pessoa do seu lado, e o que a maioria disser, ele assume como verdade. Daí que, no lugar do conhecimento, a democracia criou a opinião pública”, Tocqueville.

Diante da incapacidade da grande massa em discernir o certo do errado, a verdade da mentira, gerada por nossa falta de conhecimento e cultura pessoal, muitas vezes aderimos ao que a maioria diz e faz, nos conformando com a correnteza de podridão e corrupção que impera na sociedade como um todo.

Sem um conhecimento que exceda esse comodismo, que exceda essa estrutura cuidadosamente implantada em nossa nação que, com a ajuda da grande mídia, parece buscar cada vez mais a imbecilização do povo brasileiro, não há como nos livrarmos dessas amarras culturais que prendem nossa sociedade, de forma que o conhecimento verdadeiro se torna o nosso único meio de sair dessa caixa na qual fomos colocados. Infelizmente, toda a nossa sociedade tem sido moldada para se conformar com as situações, ideias, ideologias e planos que nosso sistema corrupto vêm implantando aos poucos, sem que ela perceba.

Diante dessa padronização de consciências, onde o sistema busca, com a ajuda da mídia, fazer com que todas as pessoas pensem e ajam da mesma forma, segundo aquilo em que foram tão intensamente doutrinadas desde crianças, aqueles que, como no Mito da caverna de Platão, rompem com essa realidade e tomam conhecimento do mundo real, terão, assim como o personagem do próprio mito, um enorme trabalho para convencer os outros de que a realidade é bem diferente do que aquela em que eles viveram a vida toda e, em nosso caso e contexto, infelizmente, a realidade não é tão bela como no Mito platônico.

O conhecimento, ao nos impulsionar para fora dessa doutrinação e padronização da forma de pensar, nos dá a oportunidade de sermos pensadores independentes, com a capacidade de pensar, criar conceitos, e tomar decisões por conta própria, fazendo com que tenhamos ideias próprias e estruturadas, nos dando uma visão mais ampla do mundo e das diferentes situações que se apresentam diante de nós, tendo consciências e maneiras de pensar que vão além dos padrões da sociedade em geral. O conhecimento se torna então, para aqueles que o detém, a principal âncora que os impede de serem levados na avalanche de mentiras e meia verdades que são propagadas todos os dias nos diferentes meios utilizados para a formação da opinião pública.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com