ALÉM DA COVID-19

Médica alerta que alguns pacientes têm demorado a procurar atendimento médico para outras doenças, temendo o Coronavírus

CARATINGA- O aumento de atendimentos no HNSA tem sido registrado ao longo da pandemia. Mas, um fator que chama atenção é que muitos pacientes têm buscado esse atendimento de forma tardia temendo a contaminação pelo Coronavírus, o que pode provocar o agravamento do quadro de saúde.

A médica Tatiana Freitas esclarece como é feito o fluxo de atendimento no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, desde o início da pandemia e frisa que a unidade não recebe pacientes com diagnóstico positivo para covid-19. “É importante salientarmos que o hospital atende hoje porta aberta, tanto para casos neurológicos, cardiológicos e trauma, em geral. Temos também a parte da UTI Adulto com 10 leitos disponíveis, não covid, que são direcionados também da UPA, é feita lá a triagem e recebemos esses pacientes que necessitam. Temos também a UTI neonatal, a parte da maternidade de alto risco, que todas as gestantes do município são direcionadas. Estamos com todo o suporte para a população de Caratinga e região, que não está sofrendo no momento dessa doença que é o covid, que está nos assombrando. Estamos funcionando da mesma forma e esperamos que isso tudo passe. Vamos ter também, futuramente, o Casu, nos dando apoio a outras comorbidades”.

Tatiana frisa os atendimentos que têm sido mais frequentes e que alguns pacientes têm demorado a buscar atendimento. “São a parte neurológica, cardiológica; vem a situação também dos pacientes ficarem em casa aguardando, talvez com receio de ir para o hospital. São pacientes que estão chegando muito graves. Notamos que poderiam ter vindo antes, às vezes são pessoas que estão em casa com sintomas há 10, 15 dias e que não se sentem seguras de procurar o hospital ou a UPA, um consultório. Temos sempre que lembrar que, além do covid, existem outras doenças e que também são fatais. Ficar sempre com os olhos abertos para esses outros sintomas cardiológicos, dores no peito, por exemplo”.

Com a Onda Roxa, as visitas no HNSA estão suspensas. A médica frisa que tais medidas são necessárias, garantindo mais segurança aos pacientes e aos próprios familiares; “Existem os assintomáticos, então, às vezes a gente querendo saber o bem, acaba atrapalhando o tratamento, toda a possibilidade de cura que o paciente possa ter. É muito importante que os pacientes entendam, esteja conosco, tentamos passar de uma forma muito carinhosa o quadro clínico dos pacientes, estão sendo muito bem tratados, cuidados. É uma fase difícil, mas, esperamos essa compreensão dos familiares”.