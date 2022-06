Os 84 anos do “Vô Toim”

Vocês já pararam para pensar sobre a importância e o papel que os avôs têm na vida dos netos? Sr. Antônio Soares é um daqueles que tem grande importância na vida de todos. Carinhoso, atencioso e sempre com uma brincadeira pronta para alegrar o ambiente, além de ter sempre um causo dos tempos de menino em São Francisco do Glória, pequena cidade na zona da mata, onde nasceu em 31 de maio de 1938.

Na noite desta última segunda-feira (30/5), boa parte da família se reuniu na casa do Sr. Antônio para comemorar mais um ano de vida do patriarca. O ‘parabéns pra você’ aconteceu regado por uma animada noite de caldos, cercado por filhos, netos, bisnetos e boa parte da família. Parabéns “Vô Toim”, Deus abençoe sempre sua vida com muita saúde e paz.