Ajude o Santuário a propagar sua mensagem de fé

Campanha tem objetivo de custear sonorização e acústica da igreja; saiba como ajudar

CARATINGA- As pessoas vão à igreja para ouvir uma mensagem importante. E o Santuário de Adoração quer que sua mensagem de fé alcance mais pessoas e se propague com mais qualidade para os fiéis que frequentam as celebrações. Para isso, uma campanha está sendo realizada para custear as despesas com a execução de um projeto e compra de equipamentos de sonorização e acústica para a igreja.

Os padres sacramentinos, em nome da comunidade paroquial, estão fazendo um apelo à população. A carta foi encaminhada ao DIÁRIO DE CARATINGA. Confira a mensagem,

“Parece que muitas pessoas já estão sabendo que o Santuário está em processo de reforma. O telhado já foi renovado, agora precisamos pensar no som e na acústica. Esta nova etapa é muito exigente, pelo fato que serão usados materiais especiais e próprios, com um custo maior e, por isso, precisamos da generosidade das pessoas.

As condições do pagamento são impossíveis para nossa comunidade se não houver pessoas generosas. Não podemos adiar a execução desta etapa, pois, a mão de obra está cara e podem aumentar de acordo com o tempo. Nossa comunidade está muito empenhada com promoções de todo tipo, mas, o lucro não tem sido suficiente.

Até o presente, não recebemos ofertas de nenhuma instituição, nem de bancos e empresários. Pensando nas milhares de pessoas que frequentam esta igreja, precisamos oferecer ambientes e condições melhores para a participação nas liturgias e você pode ser uma dessas muitas pessoas, precisando sentir-se à vontade neste Santuário.

Por isso, pedimos carinhosamente a todas as pessoas de boa vontade e ainda mais os fiéis da igreja uma ajuda generosa. Desde já, vai a nossa gratidão a todos que forem solidários com nossa comunidade, nos ajudando com qualquer valor pelo número PIX 33998150905 (Sicoob).

Nos comprometemos a rezar por você, por seus familiares e suas necessidades. Uma benção especial para todos vocês”.