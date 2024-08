Ajudar Quando a Necessidade é Geral

Qual é a forma de tratar, cuidar de pessoas em uma situação de necessidade geral, sejam elas pessoas conhecidas ou não?

Uma coisa é certa: Toda rudeza com o próximo pega muito mal. É muito fácil ser desumano.

Sugestão: Vamos aprender com Jesus como tratar o nosso próximo.

Mateus 15:32-35 narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, vendo a multidão com fome, manifesta compaixão e realiza o milagre para alimentá-los.

Queria hoje compartilhar com você, caro leitor, algumas lições práticas a partir desse relato, e que podem ser aplicadas em nosso dia-a-dia:

Primeiramente, Compaixão pelos outros: Jesus sentiu compaixão pela multidão faminta, que tinha ficado três dias com Ele, absorta pelas Suas palavras e ações extraordinárias! Elas ‘esqueceram’ de se alimentar, ou não tinham nada para comer. No nosso dia-a-dia, podemos cultivar um coração compassivo, atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor e prontos para ajudar.

Depois, a Ação proativa: Jesus não apenas sentiu compaixão, mas também agiu. Devemos aprender a agir em prol do bem-estar dos outros, não apenas sentir pena ou preocupação.

Próximo passo: Uso dos recursos disponíveis. Jesus usou os recursos limitados que tinha (sete pães e alguns peixinhos) para realizar o milagre. No cotidiano, podemos aprender a valorizar e utilizar bem os recursos que temos, mesmo que pareçam insuficientes.

Passo número 4: Confiança na providência divina. Antes de começar a distribuição do alimento, o Senhor deu graças por eles. Que atitude nobre e profunda de humildade! A multiplicação dos pães e peixes nos ensina a colocar Deus no seu lugar especial, e de confiar que Ele pode suprir nossas necessidades, muitas vezes de formas inesperadas.

Mais um detalhe muito importante – A importância de compartilhar: Jesus, com sua “equipe”, distribuiu o alimento entre todos. Podemos aprender a ser generosos e a compartilhar o que temos com os outros, especialmente com os necessitados.

E, como último ponto: Organização e ordem. Jesus mandou a multidão sentar-se antes de distribuir o alimento. A organização e a ordem facilitam a realização de tarefas e a gestão de recursos.

Aplicando essas lições, podemos cultivar uma vida mais compassiva, generosa, organizada e confiante na provisão divina.