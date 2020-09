Ajudante morre em acidente com bicicleta na BR-458

CARATINGA – Um homem que retornava para casa após o dia de trabalho morreu atropelado no trevo da BR-458, no entroncamento com a MG-759. O acidente foi registrado por volta de 20h desta segunda-feira (14), no KM-139, proximidades da Ponte Metálica sobre o rio Doce. Conforme dados da Polícia Militar Rodoviária, envolveram-se no acidente uma bicicleta cargueira, que era conduzida por Argentil Caetano de Medeiros, de 55 anos, e um Ford Fiesta, conduzido por João Ferreira dos Santos, de 45 anos.

Uma equipe do SAMU chegou a comparecer ao local, mas já não havia mais o que fazer e foi constatado o óbito do condutor da bicicleta. O motorista do carro, João Ferreira, informou que seguia sentido a Ipaba, quando ao se aproximar do trevo que dá acesso à MG-759, baixou a luz do farol para cruzar com um veículo que seguia no sentido contrário.

Quando acionou o farol alto deparou-se com uma bicicleta na pista de rolamento logo à frente de seu veículo. Disse que freou e desviou para a esquerda tentando evitar uma colisão, mas não obteve êxito e atingiu a bicicleta com o ciclista. Em seguida parou logo à frente e acionou o socorro.

O acidente aconteceu em frente à casa de Argentil, à margem direita da BR-458. O local não possui iluminação e também a bicicleta de carga não possuía sinais luminosos para trafegar à noite.

A mulher da vítima disse que o marido, que era ajudante, saiu cedo para trabalhar no bairro Ilha do Rio Doce, e no momento do acidente, retornava para casa.

O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal de Caratinga após os trabalhos da Perícia da Polícia Civil.