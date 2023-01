AHTO Educação em plena expansão

Para esse ano as metas são trazer novos cursos e mais oportunidades de emprego

CARATINGA – A AHTO Educação é uma instituição de ensino superior que se une ao Grupo Faveni. Já são mais de um milhão e meio alunos em todo o Brasil, sendo o grupo que mais cresce no país.

Localizada na rua João Pinheiro, número 204, centro de Caratinga. “Estamos no mercado há mais de três anos, proporcionando o melhor ensino em EAD. Fornecendo formações especializadas em um ensino de qualidade com professores altamente qualificados”, explica o empresário Leonardo Xavier.

Leonardo Xavier informa que a AHTO este ano está com grandes metas, “trazendo novos cursos, expansão de polos e mais oportunidades de emprego”.

O empresário fala da importância da educação para se colocar no mercado de trabalho. “Sabemos a importância de investirmos em conhecimento e educação, uma das formas de conquistarmos isso é com o curso superior. Além de proporcionar ampliação curricular, te permite também, capacidade de exercer suas habilidades e adquirir mais experiências no mercado”.

Conforme Leonardo Xavier, “na AHTO você tem mais de 500 opções de cursos para sua graduação, voltada para várias áreas e suas especializações. Além disso, fornecemos Pós-Graduação, primeira e segunda Licenciatura, Cursos de Extensão entre outros”.