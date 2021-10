Água de chuva que desce da BR-116 inunda Praça de Esportes de Inhapim

INHAPIM – A Praça de Esportes “João Felisberto Pereira”, que é um espaço dedicado à prática da atividade esportiva, local onde os moradores podem andar de skate, praticar vôlei, corrida, caminhada, patinação, natação, além de acolher vários projetos sociais, está interditada por conta de muita lama.

De acordo com o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Jean Siqueira, o município está tendo grandes problemas, durante as fortes chuvas, já que a água que desce pelo asfalto na BR-116, causa diversos estragos na Praça de Esportes. “Foi solicitado ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) por três vezes que resolvesse o problema, e a gente nunca tem o apoio definido. Todas as vezes que chove, que dá um volume maior de água, a Praça de Esportes, patrimônio histórico de Inhapim, uma coisa bonita, que a gente vem trabalhando, desenvolvendo, vem mantendo limpa e organizada, sofre com essa situação, então a gente solicita o apoio do Dnit”, disse o secretário Jean Siqueira.

Segundo o secretário, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, protocolou vários documentos junto ao Dnit, e algumas visitas foram feitas no local, mas o problema não foi resolvido.

“Hoje nós perdemos uma bomba, mais uma vez a cisterna que abastece toda Praça de Esportes foi tomada pelo barro, o Colégio Alberto Azevedo está tomado de barro. A gente fica revoltado com a situação e preocupado, porque é uma coisa que vem acontecendo e ninguém toma atitude, ninguém faz nada pra ajudar o município. Vamos fechar a praça para novamente começar a etapa de limpeza e nós demoramos até 15 dias para fazer essa limpeza, é muito tempo que a gente perde. A gente pede mesmo apoio do Dnit, porque quem sofre é toda a cidade, é falta de responsabilidade”, disse Jean.

A reportagem tentou entrar em contato com o Dnit por telefone, mas não havia conseguido até o final dessa edição.