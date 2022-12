Água consumida em Caratinga terá qualidade monitorada por empresa contratada pela Prefeitura

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga vai contratar uma empresa para coleta e análise da qualidade da água para o consumo humano.

A solicitação foi da Secretaria Municipal de Saúde, considerando a descentralização por meio do Estado do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água que envolve atividades de coleta de amostras para análises laboratoriais e de campo, segundo um plano de amostragem definido, além do registro das informações obtidas da avaliação da conformidade da água ao padrão de potabilidade.

Até então, o município realiza a coleta de amostras de águas, as quais são enviadas mensalmente para análise no Laboratório da Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, sendo os resultados enviados ao município através do Programa Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), para posteriormente serem inseridos na Plataforma do Programa do Sistema de Informação da Qualidade da Água para Consumo Humano do Ministério da Saúde (SISÁGUA).

Mas, a partir de janeiro de 2023, caberá aos municípios a constituição de um laboratório para a realização das análises de vigilância da qualidade da água para consumo humano, podendo a coleta e análise serem realizadas por laboratórios terceirizados, desde que sejam licenciados pelos órgãos competentes e acreditados pelo Inmetro.

Considerando o alto custo para constituição e manutenção de um laboratório para a realização da análise, a Prefeitura optou por terceirizar os serviços através de um processo de licitação, para contratação de empresa especializada em coleta e análise.

Serão realizadas análises de Coliformes, Residual Desinfetante e de turbidez, sendo 288 cada, além de 84 análises de Fluoreto. Os números de amostras são para o período de 12 meses.