PM participa de evento e reforça as ações da operação

SANTANA DO MANHUAÇU – Na noite desta terça-feira (01), a Polícia Militar participou de um evento promovido pelo Sicoob, realizado em Santana do Manhuaçu, onde foram destacadas ações de prevenção no meio rural com o lançamento e apresentação da operação “Agrogerais Segura”.

Durante a ocasião, a PM reafirmou as ações da Agrogerais Segura com o reforço no policiamento das áreas rurais, intensificação das ações repressivas, incentivo ao uso das tecnologias com vistas a coibir a prática delitiva e outras estratégias que serão implementadas para a segurança no campo.

A Polícia Militar também reforçou orientações de autoproteção voltadas ao campo, como a instalação de câmeras de segurança, uso de rastreadores, controle de acesso à propriedade, e evitar pagamentos em espécie a trabalhadores, entre outras medidas preventivas.