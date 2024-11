AGROAMIGO EM INHAPIM

Agricultores familiares iniciam operação para contração de crédito

INHAPIM – A Secretaria de Agricultura em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB/ Agência Governador Valadares, promoveu na manhã dessa quarta-feira (6), no Barracão do Produtor Rural em Inhapim, um encontro com aproximadamente 160 agricultores familiares para apresentação da linha de crédito do Programa Agroamigo pela agente de microcrédito Lúcia Nobre Rosa.

O programa do Banco do Nordeste do Brasil tem ajudado a transformar a realidade da agricultura familiar em toda região de Inhapim, levando crédito subsidiado para centenas de pequenos produtores rurais que residem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão social e financeira, conforme explica o coordenador do Programa Agroamigo na região, José Carlos. “A trajetória do Agroamigo reflete o compromisso do Banco do Nordeste do Brasil com a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores e a sustentabilidade do meio rural. O Programa Agroamigo é destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O programa visa estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, financiando atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários. Estamos mostrando para os pequenos produtores rurais aqui de Inhapim que através do programa ele poderá financiar qualquer atividade produtiva. Um exemplo é que o cliente pega R$ 10 mil emprestados e pode pagar em dois ou três anos. Quando ele pagar, vai pagar cerca de R$ 7.500 reais. É uma excelente oportunidade”, comentou José Carlos.

Para o vice-prefeito Sandro da Saúde, o impacto dessas linhas de crédito ultrapassa as experiências individuais com o aumento da produção e o fortalecimento da segurança alimentar e a economia na região, resultando na diminuição do êxodo rural. “Estamos extremamente orgulhosos dos resultados alcançados pelo Agroamigo em Inhapim, após a nossa inserção na região da Sudene. São milhões de reais sendo investidos na agricultura familiar em todo território do município. É importante destacarmos o trabalho da nossa secretária de agricultura Nádia Rocha e toda equipe da secretaria de Agricultura e Pecuária, que em parceria com o corpo técnico do Banco do Nordeste/ Agência Governador Valadares, tem aproximado clientes, apresentando programas e linhas de crédito, gerando desenvolvimento e progresso para a agricultura familiar inhapinhense. A trajetória do Agroamigo em nosso município reflete o compromisso do Banco do Nordeste do Brasil com a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores rurais inhapinhenses e a sustentabilidade do meio rural”, informou Sandro da Saúde.

A secretária de Agricultura e Pecuária, Nádia de Oliveira Rocha, disse que é nítida a melhoria da renda e consequente diminuição da pobreza através das ações do Banco do Nordeste, com o Programa Agroamigo em Inhapim. Segundo ela, o programa contribui para a redução do êxodo rural, e tem ajudado a transformar a realidade da agricultura familiar em toda região, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão social e financeira para o pequeno produtor. “O Agroamigo não apenas proporciona oportunidades de crescimento econômico para os agricultores familiares, mas também promove práticas sustentáveis que beneficiam toda a comunidade, consolidando-se como um pilar do desenvolvimento rural no nordeste brasileiro, Minas Gerais e Espírito Santo”, disse Nádia Rocha.

Assessoria de Comunicação