AGROAMIGO Agricultores familiares inhapinhenses aderem ao programa de crédito do Banco do Nordeste

INHAPIM – O Banco do Nordeste, em parceria com a Secretaria de Agricultura e a Emater – MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) em Inhapim, vem fomentando a agricultura familiar do município com o programa de crédito “Agroamigo” disponibilizado aos agricultores pela instituição bancária.

Segundo informado pela secretária de Agricultura, Nádia de Oliveira Rocha, o programa de crédito “Agroamigo” do Banco do Nordeste, linha de crédito disponibilizada para o pequeno produtor rural está melhorando a vida dessas pessoas no campo, com aquisição de equipamentos, máquinas de pequeno porte e investimentos diversos para auxiliar nas atividades agrícolas das propriedades rurais. “Os agricultores clientes do Programa Agroamigo são atendidos para desenvolver qualquer atividade geradora de renda no campo ou em aglomerado urbano próximo, sejam agrícolas, pecuárias ou outras atividades não agropecuárias no meio rural, como turismo rural, agroindústria, pesca, serviços no meio rural e artesanato. Para acessar o crédito, o pequeno produtor deve comprovar a condição de agricultor familiar, e deverão apresentar a Dap – Declaração de Aptidão ao Pronaf, (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) emitida pelos órgãos oficiais de assistência técnica do estado ou pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais”, informou Nádia Rocha.

Já o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, comemorou mais uma vez a entrada do município de Inhapim na zona de abrangência da Sudene, o que possibilitou a vinda do Banco do Nordeste para Inhapim e o acesso de empresários e produtores rurais aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. “Os empresários e produtores rurais do nosso município já vêm colhendo frutos da entrada do município na zona de abrangência da Sudene. No dia 18 de agosto, 100 agricultores familiares assinaram contratos de fomento com o Banco do Nordeste através do Programa de Microcrédito Agroamigo, o que injetou em nossa economia R$ 600 mil, e no próximo mês a expectativa é de atender outras 75 famílias, o que deve injetar mais R$ 450 mil em nossa economia, totalizando R$ 1.050.000,00 em investimento em nossa agricultura familiar, isso é desenvolvimento em toda zona rural de nosso município” explicou o prefeito.

INHAPIM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUDENE

O município de Inhapim foi incluído recentemente na área de abrangência da Sudene, e após um intenso trabalho da administração do prefeito Marcinho a cidade conquistou uma agência do Banco do Nordeste para instalação futura na cidade, enquanto essa instalação não ocorre, o município está regionalizado à agência de Teófilo Otoni, e os técnicos da instituição financeira vêm desenvolvendo um trabalho ímpar em parceria com a prefeitura e Emater para agilizar a liberação de recursos através de linhas de financiamento de crédito para agricultura familiar.

Para os produtores rurais que desejarem se inteirar das linhas de crédito ofertadas pelo Banco do Nordeste no município de Inhapim, deverão entrar em contato com a secretaria de Agricultura e Pecuária, localizada à Praça Alaíde Quintela Soares nº. 115, centro de Inhapim, ou pelo endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação