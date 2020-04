Agricultores familiares se mantém em atividade em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Mesmo em meio à crise provocada pelo coronavírus, os produtores familiares de Bom Jesus do Galho mantém suas atividades no campo, e sem o risco de se contaminar, já que todas as tarefas diárias são realizadas ao ar livre e com os devidos cuidados em relação ao manuseio dos insumos empregados no cultivo de hortaliças e de outros alimentos.

“É esse trabalho da agricultura familiar que vem garantir o abastecimento dos mercados locais e a sustentação de programas sociais, como os desenvolvidos em parceria com a prefeitura que ajudam a levar às mesas das pessoas em vulnerabilidade social o alimento de todos os dias” comenta o diretor de Agricultura, Samuel Lopes. Segundo observa, dar sequência às atividades rurais e à destinação do que é cultivado é viabilizar a continuidade ao ciclo da produção.

O prefeito William reforça que a agricultura não para, a produção é contínua para quem não seja preciso enfrentar a falta de alimentos no mercado. Segundo o chefe do Executivo, a interrupção de fornecimento dos produtos geraria prejuízos para as associações, para o homem do campo e para a comunidade que precisa da oferta de produtos de boa procedência.

Além dos agricultores familiares, estão em atividades os empreendedores das agroindústrias, que atuam equipados itens de segurança par a manipulação dos alimentos.

“É importante destacar que essas pessoas em atividade não apresentam sintomas da Covid-19 e, quando precisam ter contato com alguém da cidade, têm todo o cuidado, seguindo as orientações dos nossos profissionais de saúde”, sublinha William.