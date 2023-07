AGRADECIMENTO JARARACAL

Sempre que lanço uma nova edição da Jararaca Alegre, faço uma festa. Isto é uma tradição desde os anos 70, quando ela começou. A gente tinha até a “Jararaca Som Discotheque” só pra organizar estas festas, geralmente no terraço da casa do Baby (Marcelo Coutinho) ou do Camaleão (Alexandre de Melo Pereira). O Bar do Quinzinho também era uma opção. Depois veio o Clube Caratinga e por aí vai. E era uma festa igual àquelas que eu queria fazer, quando procurei o amigo Edgar Martins, presidente do Esporte Clube Caratinga, para pedir o Palácio de Cristal emprestado. Quando ele deu o OK, não me contive de emoção. Falei pra mim mesmo que a festa ia ser como nos velhos tempos. E foi!

Dia 15 de julho, comemoramos o Dia Mundial do Rock lançando a Jararaca Alegre 17 – Nova Série – “Quadrinhos”, com um show de The Bitoustones (Cabeto, Sergio Mogga, Almério Mattos, Fernando Kim, Carlos Jr., Marcelo Tonieto… e eu!) tendo como convidados especiais o maestro Eroni Mendonça, o co-fundador da Jararaca Flávio Boca e os integrantes da Uncle’s Band Jamerson e Kim. E o principal: reunindo gerações de amigos na mesma vibração, curtindo uma noite com o verdadeiro astral dos anos 80, como se fosse ontem!

A festa não teve fins lucrativos, sendo um brinde aos anunciantes, parceiros, colaboradores e demais pessoas que fazem parte da nossa história. A venda de ingressos ficou por conta das PINC (Protetoras Independentes de Caratinga), que tiveram a renda revertida para o seu trabalho assistencial aos cães e gatos abandonados. Contamos com a colaboração do Esporte Clube Caratinga, que gentilmente cedeu o salão para a nossa festa; Prefeitura Municipal de Caratinga e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, através da qual contamos com patrocínio de Viação Riodoce e Irmão Supermercados, e também apoio cultural de Rafa Moto, Carvalho Negócios Imobiliários, Di Santana, BR7 Bosch Car Service, FERVEL, Bohemian Moda & Arte, Cachaça Caratinga e Quintal Park Estacionamento.

Quero agradecer também aos colaboradores que escreveram e desenharam nesta edição, além de mim: Alpino (Vitória – ES), Carlos Chagas (Rio), Laz Muniz (Itabira), Robert de Andrade e Sânzio Marden (BH), além de Ziraldo, que sempre nos deu uma permissão vitalícia para publicar coisas suas na Jararaca, e nosso saudoso escritor e artista plástico Maxs Portes (in memoriam), que deixou comigo várias histórias em quadrinhos suas para publicar na Jararaca e eu faço isto a cada edição.

A imprensa de Caratinga merece um agradecimento especialíssimo também, pois o prestígio que eu tenho junto à nossa mídia me enche de orgulho. Muito obrigado ao Diário de Caratinga, jornal A Semana, Super Canal, Cidade FM, Unec TV, Doctum TV, Jornal Regional, aos colunistas Belkiss Chaves e Dudu Fraga, aos jornalistas Fernanda Freitas e Elzo Martins e a todos os que fazem da nossa imprensa uma das mais atuantes do interior mineiro.

A revista está um brinco! Ta linda mesmo, deliciosa de se ler e quem for na Banca do Roni, na rua dos Viajantes, neste domingo, poderá pegar uma de presente.

Há muitas outras pessoas que poderiam ser citadas aqui, mas são várias formas de apoio que, juntas, me levam a ter energia para tocar estes projetos, então elas vão continuar girando em minha mente anonimamente para o público, mas vocês sempre as veem do meu lado e sabem quem são, nem precisa falar.

Finalizo agradecendo novamente ao Edgar e ao Clube Caratinga por terem esta vontade de abrir espaço para a volta das boas festas dos bons tempos de Caratinga!