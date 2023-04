Agradecer com a alma em festa

Estou muito feliz e gratificada com a recepção que as escolas estão dando ao meu livro. Lancei, inicialmente, o meu Almanaque 2 na Escola Professor Jairo Grossi. Foram instantes de integração de alunos, amigos e livros. Meus agradecimentos vão para a Eci, diretora da Escola, que permitiu esses instantes de literatura. Também vão para Poliana Marques, supervisora, que coordenou o momento com habilidade e sorriso constante. Para a pianista Patrícia Rossinol que nos encantou com seu teclado. Para a aluna Letícia Batista Soares que recitou lindamente um poema. Agradecer a imprensa que esteve prontamente realizando a cobertura completa. O Sistec, a Cláudia Rihan, Natália Toledo, Adriano Herculano, Léo Baião, João Batista, Israel e o Diário de Caratinga.

Na terça-feira, dia 28, fui para as escolas de Inhapim. Maria Zeli Coelho Alves, grande amiga e pessoa de luz, possibilitou minha ida nessa cidade onde morei por 4 anos, deixando amigos inesquecíveis.

Visitei, primeiramente, a Escola Dr. Alípio Fernandes, educandário onde trabalhei quando morei na cidade.

A acolhida foi tão calorosa e simpática que chegou a me comover. A Escola toda enfeitada com cartazes alusivos a mim e às minhas obras. Os alunos sorridentes adquiriram meu livro. Contei história, cantei e, com todos juntos, inventei alegria.

Agradecer a diretora Aparecida Rosa de Oliveira e toda a equipe dessa escola brilhante e comprometida com a qualidade do ensino.

Depois fui visitar a Escola Lápis de Cor. As diretoras Tânia Silva Araújo Coutinho e Silvana Pedrosa, prepararam os alunos para esse momento. Então, houve risos, aplausos, poemas e música. Uma festa de encantar até as estrelas.

Agradeço a essa escola que todos os anos me recebe com a mesma ternura. Que Deus abençoe esses educandários que tanto bem fazem na vida dos alunos.

Marilene Godinho