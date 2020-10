Agosto registra saldo positivo de empregos

Maioria dos contratados é jovem, tem Ensino Médio Completo e foi admitido no setor de Serviços

CARATINGA- A economia de Caratinga gerou 178 empregos com carteira assinada em agosto. No mês passado, foram contratados 597 trabalhadores formais, e demitidos 419.

Apesar da pandemia, no acumulado dos oito primeiros meses deste ano, as contratações superaram as demissões, com um saldo positivo de 18 empregos.

De março a junho, Caratinga registrou saldos negativos vagas. Desde o mês de julho, a economia de Caratinga vem reagindo aos reflexos da crise.

Por setor, a maioria das contratações ocorreu na área de Serviços; em seguida o Comércio. Foram estes mesmos setores que também mais demitiram trabalhadores no mês de agosto. Saldo negativo de empregos para os setores de Agropecuária e Indústria.

Por grau de instrução, as admissões e desligamentos ocorreram, principalmente, em relação àqueles que possuem o Ensino Médio completo.

Os jovens de 18 a 24 anos foram a faixa etária que mais registrou contratações. Por outro lado, a maioria das demissões ocorreu em trabalhadores com idade entre 30 a 39 anos. Três pessoas de 65 anos ou mais foram admitidas e outras três demitidas.

Mês Admitidos Desligados Saldo Janeiro 842 744 98 Fevereiro 849 637 212 Março 761 883 -122 Abril 317 650 -333 Maio 472 487 -15 Junho 434 471 -37 Julho 511 474 37 Agosto 597 419 178

POR GRAU DE INSTRUÇÃO

Grau de instrução Admitidos Desligamentos Saldo Analfabeto 11 2 9 Fundamental Incompleto 20 29 -9 Fundamental Completo 19 33 -14 Médio Incompleto 46 52 -6 Médio Completo 411 249 162 Superior Incompleto 34 13 21 Superior Completo 56 41 15

POR FAIXA ETÁRIA