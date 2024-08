AGOSTO FELINO

Castração de felinos será intensificada devido à superpopulação

CARATINGA- Em resposta à alta densidade populacional de felinos na cidade, a Prefeitura de Caratinga, por meio da Seção de Controle de Zoonoses, promoverá durante todo o mês de agosto uma campanha intensiva de castração. O castramóvel estará exclusivamente dedicado à esterilização de felinos, independentemente da situação socioeconômica dos tutores. Esta medida visa priorizar a esterilização de felinos não domiciliados, que de outra forma não teriam acesso a esse serviço. As Protetoras Voluntárias também colaborarão, encaminhando animais para a esterilização.

Desde o início do Projeto de Execução de Mutirão de Esterilização Cirúrgica em Cães e Gatos, a Unidade Móvel de Castração, conhecida como Castramóvel, da Prefeitura Municipal de Caratinga, tem desempenhado um papel fundamental no controle da reprodução animal na cidade. Graças às atividades dos profissionais envolvidos, o município alcançou a marca de mais de 3.500 animais beneficiados com o procedimento.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância em Saúde. Atualmente, o Castramóvel está em seu segundo ciclo de atividades, percorrendo todos os distritos do município e atendendo a sede entre um distrito e outro, garantindo que os serviços cheguem a um número ainda maior de animais.

O objetivo principal da campanha é reduzir a taxa populacional de felinos a níveis satisfatórios, controlando a superpopulação e, consequentemente, diminuindo problemas de saúde pública e bem-estar animal. Felinos não domiciliados são frequentemente os mais vulneráveis, enfrentando condições adversas nas ruas. A castração é uma medida eficaz para evitar o aumento descontrolado dessa população. Animais castrados tendem a ser mais saudáveis e têm menor risco de desenvolver certos tipos de câncer e infecções. Além disso, a castração ajuda a reduzir comportamentos indesejados, como a marcação de território e a agressividade.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa não apenas contribui para o controle da reprodução animal, mas também visa melhorar as condições de saúde pública, reduzindo o abandono e os problemas decorrentes do aumento descontrolado de animais nas ruas. O sucesso do Castramóvel tem sido amplamente reconhecido pela comunidade local e por órgãos de proteção animal, exemplificando como ações práticas e eficazes podem impactar positivamente tanto a qualidade de vida dos animais quanto a convivência urbana.

Como Participar

Os tutores interessados em castrar seus felinos poderão realizar o cadastro no portal da Prefeitura de Caratinga durante o mês de agosto. Basta acessar o site www.caratinga.mg.gov.br e clicar no link dedicado ao Castramóvel. Cada domicílio poderá cadastrar até três animais, limitado a três animais por CPF.

As Protetoras Voluntárias de Caratinga desempenham um papel crucial nesta campanha, colaborando ativamente no encaminhamento de felinos não domiciliados para a esterilização. Seu trabalho é essencial para alcançar os animais que vivem nas ruas e que mais necessitam desse serviço. A Prefeitura de Caratinga valoriza e agradece o empenho dessas voluntárias, que dedicam seu tempo e esforço para a causa animal.

Com a continuidade do projeto, a expectativa é de que mais animais sejam beneficiados nos próximos meses, reforçando o compromisso da Prefeitura de Caratinga com o bem-estar animal e a saúde pública. A campanha “Agosto Felino” é mais um passo importante nesse esforço contínuo de controle populacional e melhoria da convivência urbana.