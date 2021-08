Hora do Mamaço é realizada no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu

CARATINGA– A Secretaria de Saúde realizou na manhã de ontem no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu “a Hora do Mamaço”, em alusão ao Agosto Dourado, mês da luta pelo incentivo à amamentação materna.

Considerado o alimento mais completo para os bebês, o leite materno sacia a fome, contribui para a melhora nutricional, reduz a chance de obesidade, hipertensão e diabetes, diminui os riscos de infecções e alergias, além de provocar um efeito positivo na inteligência e no vínculo entre mãe e bebê.

Conforme Glauciano Marinho, enfermeiro do PSF de Santo de Manhuaçu, o objetivo foi falar a respeito das vantagens da amamentação. “O que o bebê está recebendo durante o aleitamento materno. E os técnicos da Odontologia orientaram a respeito da higienização e importância do aleitamento materno, relacionado também ao que influencia a amamentação durante a dentição de leite”.

Letícia Mendes, mãe participante da Hora do Mamaço, destaca a importância da palestra. “Para nós que já amamentamos, para as grávidas, porque o aleitamento materno é muito importante para os bebês até seis meses. Pela experiência com a minha, que nasceu prematura, baixo peso, hoje ela está um bebê com desenvolvimento normal, graças ao aleitamento materno exclusivo. A prefeitura promovendo essas palestras é fundamental para levar informações ainda na gestação inclusive, pois, com a pandemia, nos isolamos e ficamos carentes de informação”.

AGOSTO DOURADO

A importância da amamentação para o pleno desenvolvimento das crianças é tema da campanha Agosto Dourado, criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a OMS e o Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.