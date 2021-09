Secretaria de Saúde de Entre Folhas promove roda de conversa para incentivo à amamentação

ENTRE FOLHAS – Nesta última semana, a Secretaria de Saúde do município de Entre Folhas promoveu uma roda de conversa com as gestantes em acompanhamento pela equipe da unidade do Programa de Saúde da Família (PSF) no pré-natal. Das 37 grávidas que o Município atende, 18 compareceram. Durante o encontro, que aconteceu na Escola Municipal América Ribeiro Lopes, a enfermeira e consultora em amamentação e Laserterapia, Daniela Karla de Paiva, conversou com as futuras mamães sobre a importância da amamentação e os cuidados com o umbigo do bebê.

A campanha de aleitamento materno é mundial e neste ano tem como tema “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”. O chamado “Agosto Dourado” é uma referência ao padrão “ouro” de qualidade do leite materno. De acordo com informações da Daniela, Enfermeira que conduziu o evento, repercutir a campanha no Município é de extrema necessidade. “Muitas das nossas gestantes são meninas mais novas, inexperientes, algumas adolescentes. A gente quis promover essa ação para incentivá-las a amamentar”, completa.

Embora tenha planejado a gravidez, Ellen Silva de Andrade, grávida pela primeira vez, de uma menina, comentou que a confirmação deu um frio na barriga e que agora, precisa aprender a cuidar do bebê, principalmente nos primeiros dias. “Estou me preparando para amamentar, mantendo uma alimentação mais saudável, porque quero proteger a saúde da minha filha e sei que é importante para ela receber o meu leite”, pontua.

Mãe de duas meninas e grávida de seis meses do terceiro filho, Renata Franco da Rocha, também considera importante esse tipo de evento. “Venho sempre ao PSF, sempre faço exames aqui e sou muito bem atendida toda vez. Além disso, é sempre bom interagir com outras grávidas”, comentou.

ORGANIZAÇÃO E APOIO

A Roda de Conversa com Gestantes, organizada pela própria equipe do PSF, obedeceu todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. O lanche foi servido separado, em embalagens unitárias. Todas as participantes receberam brindes no final do evento, que foram conseguidos através de parcerias da Secretaria de Saúde com comerciantes e vereadores, além de funcionários da Prefeitura Municipal de Entre Folhas.

Assessoria de Comunicação