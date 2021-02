AGORA É ‘PINGO-D’ÁGUA’

IBGE atualizou nome do município, que passa a contar com hífen

CARATINGA- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a atualização da lista com as alterações dos Topônimos Legais dos Municípios Brasileiros. Trata-se dos nomes próprios dos municípios, atualizados periodicamente no banco de estruturas territoriais do Instituto. A nova versão traz as quatro mais recentes mudanças e todas as anteriores.

A versão atual traz as quatro atualizações ocorridas no ano de 2020 até fevereiro de 2021. A relação se encontra em formato de planilha excel e ainda apresenta as 127 alterações anteriores, contendo o nome anterior do município, o nome atual, o motivo da alteração e a data em que a denominação foi alterada no cadastro do IBGE.

Os quatro municípios que tiveram os nomes atualizados foram: Grão-Pará (SC), Atílio Vivácqua (ES), Pingo-d’Água (MG) e Amparo do São Francisco (SE).

“Os topônimos refletem e perpetuam um pouco da história e cultura local, ao remeter a um fato ou pessoa de relevância durante o processo de ocupação, ou então ao retratar o sentimento de pertencimento e identidade com o território”, frisa o IBGE.

As novas denominações passam a integrar todos os documentos geográficos e estatísticos elaborados pelo IBGE, tais como: os Mapas Municipais das Estimativas Populacionais, Base Cartográfica Contínua da Unidade da Federação, Base Cartográfica Contínua do Brasil ao Milionésimo – BCIM, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), IBGE Cidades, além do SIDRA.

Em resposta à reportagem, o IBGE informou ainda que se tratando do município de Pingo-d’Água, a mudança se deu porque a Lei de Criação do Município já grafava o nome com hífen. “Portanto, neste caso, foi apenas uma adequação à legislação. Mas há casos de adequação a como o município é conhecido e se identifica, como é o caso de Ereré (antes Ererê)”, disse o chefe da Agência do IBGE em Caratinga, Joelson Carvalho.