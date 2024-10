Agentes públicos de Manhuaçu participam de workshop sobre Prevenção e Ação em Eventos Geológicos e Hidrológicos

BELO HORIZONTE – Agentes públicos de Manhuaçu estiveram presentes no workshop “Prevenção e Ação em Eventos Geológicos e Hidrológicos”, realizado nesta quinta e sexta-feira (24 e 25/10) em Belo Horizonte. O encontro foi promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) e contou com representantes da Defesa Civil, Secretaria de Planejamento e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do município.

O evento abordou o papel da engenharia ao oferecer abordagens científicas e técnicas para antecipar e minimizar os impactos desses eventos adversos, reunindo profissionais, especialistas, pesquisadores, representantes de órgãos de fiscalização e de defesa civil em torno das discussões sobre planejamento, prevenção e conscientização para o enfrentamento adequado de eventos geológicos e hidrológicos e o trabalho com solos e rochas.

Assessoria de Comunicação