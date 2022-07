Agentes e auxiliares de campo começam a receber novo piso salarial

CARATINGA– O prefeito Welington Moreira sancionou o decreto que dispõe sobre o vencimento dos agentes comunitários de Saúde, Combate a Endemias e auxiliares de Campo. As diferenças salariais de maio e junho serão pagas em quatro parcelas, iniciando no próximo mês de agosto.

No documento, o chefe do executivo considerou que o vencimento dos agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias não será inferior a dois salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, conforme alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 120/2022, bem como Portaria do Ministério da Saúde de 30 de junho de 2022, que estabeleceu que o piso salarial profissional nacional dos destes profissionais passou a ser de R$ 2.424,00 em 1º de maio de 2022.

Confira a tabela com os cargos e níveis de vencimento.