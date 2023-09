Agentes concluem curso técnico do Programa Saúde em Inhapim

INHAPIM – Para apoiar os estados e os municípios no processo de formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), cumprindo o compromisso do governo federal em aprimorar a formação de profissionais para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a atribuição conferida pela Constituição Federal de 1988, no artigo 200, inciso III, que compete ao órgão ordenar a formação de Recursos Humanos na área da saúde, a prefeitura de Inhapim em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), promoveu no município o Programa Saúde com Agente – programa de formação técnica para ACS e ACE.

Segundo a secretária de Saúde de Inhapim, Ana Elza Silva Araújo, o ‘Programa Saúde com Agente’ é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “’O Programa Saúde com Agente’ é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o oferecimento de Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com ênfase no Combate às Endemias, para os Agentes de Combate às Endemias (ACE), aperfeiçoando o trabalho, gerando novos conhecimentos e entregando a população um serviço de melhor qualidade”, informou a secretária.

Segundo o enfermeiro e vice-prefeito do município de Inhapim Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, além da oferta dos dois Cursos Técnicos, foi oferecida formação continuada para tutores e preceptores através de um Curso de Extensão, e outro destaque foi a realização de uma pesquisa nacional sobre o perfil e a atuação dos Agentes de Saúde em todo o país. “O ‘Programa Saúde com Agente’ busca fortalecer o Sistema Único de Saúde, em uma ação inédita que impacta na melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida de toda a população, e aqui em Inhapim não poderíamos perder a oportunidade de capacitar nossos agentes comunitários de saúde e os nossos agentes de combate às endemias pois o curso e seus módulos trazem uma bagagem enriquecedora de conhecimento para os nossos profissionais. Parabéns a todos os nossos formandos”, disse o vice-prefeito.

Participaram da cerimônia de entrega dos diplomas além do vice-prefeito Sandro da Saúde, a secretária municipal de saúde Ana Elza Silva Araújo e familiares dos formandos, o vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB) presidente da Câmara de Inhapim, Ellen Cristiane da Silva, coordenadora dos agentes comunitários de saúde, Ana Paula Rodrigues e Milene Fernandes, enfermeiras do município e tutoras do Programa Saúde com Agente no município.

Concluíram o curso de formação do Programa “Saúde com Agente” e receberam os diplomas de conclusão do curso pelo vice-prefeito Sandro da Saúde e pela Secretária de Saúde Ana Elza Silva Araújo os ACS’s e ACE’s: Adão Danilo Gonçalves Viana, Adnilson Vitor Rafael, Aleksander Salgado Fialho Alves, Aline Gonçalves Nunes Ribeiro, Amanda dos Reis Paradela, Andrea Cristina Ferreira de Faria, Andrea da Silva Ramos de Oliveira, Camila Cordeiro Marcolino, Camila Mendes Torres da Silva, Camila Sthefany da Silva Ferreira, Célia Aparecida Cirino, Cristiane Lopes da Silva, Danielle Guimarães de Souza, Elenir Ferreira da Costa, Elisângela Ferreira da Costa Oliveira, Ivone do Carmo Ferreira de Melo, Janaine Correia Granato, João Batista Medeiros, Josiane Aparecida Barbosa, Laiane Vitória de Lima Fonseca, Layra Raquel Araújo Silveira, Leda Maria de Souza Avelar, Luciana Daniela Torres Mendes, Luis Aberto Silva Souza, Luis Gustavo Silva Lima, Maisa Fernandes Duarte, Maria de Lourdes Lourenço Quiel, Marilda Campos da Silva, Mário Heleno da Silva, Miltemar Fernandes Ferreira Silva, Raina Silva Fernandes, Rayane de Oliveira Paula, Renata Bicalho Cordeiro, Romério da Silva Moreira, Rosineia da Silva Dias, Shirley Ribeiro dos Santos Viana, Shirley Fátima de Souza, Silvânia Ribeiro Moreira Viveiros, Síntia Consuelo da Silva, Sirlene da Silva Guimarães e Talita Aparecida Oliveira.

Assessoria de Comunicação