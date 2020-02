Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias são empossados em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã da última segunda-feira (03) tomaram posse em Santa Bárbara do Leste os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias que foram aprovados no processo seletivo promovido no município em 2019.

No total, são 18 agentes de saúde que irão atender a população do município, os quais foram aprovados para trabalhar nos quatro PSF’s do município e que irão atuar nas respectivas localidades para as quais se inscreveram e foram classificados, correspondendo criteriosamente a todos os quesitos determinados no edital.

O secretário de saúde Fernando Maia repassou aos profissionais quais as principais funções inerentes ao cargo que deverão ser cumpridas e disse estar confiante de que todos desenvolverão um excelente trabalho no município.

