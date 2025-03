AGENDA DE CURSOS DO SENAR

Capacitações acontecem entre 10 e 15 de março em diversas cidades da região

DA REDAÇÃO – Produtores e trabalhadores rurais, e toda a população que vive no campo são o público-alvo dos cursos gratuitos que o Sistema Faemg Senar realizará na região da Zona da Mata na próxima semana.

As capacitações são em diversas áreas do trabalho diário nas propriedades rurais como Doma de Equídeos, Vaqueiro, Trabalho em Altura e Operador de Retroescavadeira, e no aproveitamento dos produtos como Fabricação Artesanal ne Doce de Leite, Poupa de Frutas e Quitandas Mineiras.

Confira os cursos e contatos para inscrições e mais informações.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Doma Racional de Equídeos

Data: 11/03/2025 a 15/03/2025

Município: PEDRA DOURADA

Contato: SINDICATO RURAL DE EUGENÓPOLIS

Mobilizador: SEBASTIÃO OLIVEIRA CORTAT

Instrutor: SILVAN MENDES DA ROCHA

Avicultura de postura / Básica – Frango e Galinha Caipira

Data: 13/03/2025 a 15/03/2025

Município: EUGENÓPOLIS

Contato: SINDICATO RURAL DE EUGENÓPOLIS

Mobilizador: SEBASTIÃO OLIVEIRA CORTAT

Instrutor: JÉSSICA MANSUR SIQUEIRA CRUSOÉ

Adubação Manual do Café – Convencional

Data: 13/03/2025 a 15/03/2025

Município: CARANGOLA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMARCA DE CARANGOLA

Mobilizador: FERNANDA CRISTINA RODRIGUES AZEVEDO MONTEIRO

Instrutor: MÁRIO MARTINS DE CARVALHO

Produção de Mudas de Café

Data: 10/03/2025 a 12/03/2025

Município: ESPERA FELIZ

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ESPERA FELIZ

Telefone: (32) 3746-1198

Mobilizador: LEONARDO CHAVES DE SOUZA

Instrutor: MILTON EDGAR PEREIRA FLORES

Defensivo Agrícola – Manual

Data: 10/03/2025 a 12/03/2025

Município: MANHUAÇU

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU

Telefone: (33) 3331-1660

Mobilizador: PATRÍCIA SAD

Instrutor: JOÃO PAULO FERREIRA

Espaço Confinado (Trabalhador Autorizado e Vigia)

Data: 12/03/2025 e 13/03/2025

Município: VIÇOSA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Telefone: (31) 3892-6867

Mobilizador: MIRIVONE DA SILVEIRA ROBERTO

Celular: (31) 99803-8170

Instrutor: ANTÔNIO SÉRGIO MEDEIROS PEREIRA

Trabalho em Altura

Data: 10/03/2025 e 11/03/2025

Município: VIÇOSA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Telefone: (31) 3892-6867

Mobilizador: MIRIVONE DA SILVEIRA ROBERTO

Instrutor: ANTÔNIO SÉRGIO MEDEIROS PEREIRA

PROMOÇÃO SOCIAL

Produção Artesanal de Polpa de Frutas

Data: 10/03/2025 a 12/03/2025

Município: MIRADOURO

Contato: SINDICATO RURAL DE MIRADOURO

Mobilizador: RAPHAELA LEITE PEREIRA

Instrutor: GABRIELLA SANTOS

Produção Artesanal de Quitandas Mineiras

Data: 10/03/2025 a 13/03/2025

Município: ARAPONGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Tel.: (31) 3892-6867

Mobilizador: MIRIVONE DA SILVEIRA ROBERTO

Celular: (31) 99803-8170

Instrutor: LÍGIA VIDIGAL FERREIRA DE OLIVEIRA