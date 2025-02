Chefe do executivo de Imbé de Minas participa do Encontros de Prefeitos, se reúne com o ministro da Educação e com deputado Leonardo Monteiro

DA REDAÇÃO – O prefeito de Imbé de Minas, João Batista da Cruz, o ‘Batista’ (PT), teve nesta semana agenda cheia em Brasília/DF para uma série de reuniões importantes com autoridades do Governo Federal, com o objetivo de fortalecer as parcerias e garantir mais investimentos para o município. A principal agenda do prefeito foi a reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o deputado federal Leonardo Monteiro (PT). Ele também participou Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

Reuniões

Batista participou da comitiva de Caratinga que se reuniu com o ministro da Educação. Eles trataram da implantação de campus do Instituto Federal em Caratinga. Conforme Batista, essa iniciativa é importante para o crescimento educacional de toda região, já que alunos de Imbé de Minas também estudariam neste instituto.

Durante o encontro com Camilo Santana, o prefeito também discutiu temas essenciais para a educação municipal. Batista destacou a importância do fortalecimento da educação para o desenvolvimento de Imbé de Minas e agradeceu o apoio do governo federal para melhorar a infraestrutura educacional.

Além disso, o prefeito também tratou da inclusão de Imbé de Minas em programas federais de incentivo ao esporte e à cultura, buscando garantir mais oportunidades para os jovens do município. Camilo Santana se mostrou receptivo às demandas e prometeu analisar as solicitações com atenção, com a promessa de avançar em projetos que beneficiem a cidade.

Em seguida, Batista se reuniu com alguns parlamentares, dentre eles, deputado federal Leonardo Monteiro, que tem sido um importante aliado de Imbé de Minas no Congresso Nacional. Juntos, discutiram a destinação de recursos para obras de infraestrutura, saúde e educação, e como o deputado pode auxiliar na viabilização desses projetos junto aos órgãos federais.

“Essa visita a Brasília é fundamental para garantir que Imbé de Minas receba os recursos necessários para continuar crescendo e se desenvolvendo. Estou muito otimista com as parcerias que estamos estabelecendo com o Governo Federal e com o apoio do deputado Leonardo Monteiro”, afirmou o prefeito Batista após os encontros.

As reuniões foram um marco para o município, que espera concretizar novas parcerias que contribuirão significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Imbé de Minas. Com o apoio de Camilo Santana e Leonardo Monteiro, o prefeito acredita que a cidade estará cada vez mais no caminho do progresso e do desenvolvimento social.

Encontro de prefeitos

O chefe do executivo de Imbé de Minas participou do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que aconteceu entre terça-feira (11) e quinta-feira (13). O evento foi dedicado a fortalecer o pacto federativo e impulsionar a governança municipal, destacando a relevância estratégica da capital para o processo de articulação entre os entes federativos. Brasília, como sede dos principais órgãos governamentais, é o lugar ideal para consolidar parcerias, promover capacitações e discutir as políticas públicas que impactam diretamente os municípios. O Encontro foi oportunidade única para anunciar novas ações, diretrizes e apresentar informações sobre programas e recursos disponíveis aos municípios, além de estreitar os laços entre gestores municipais e o governo federal.

Batista fez uma avaliação sobre sua visita à capital federal. “Digo que é apenas um dos passos para estreitar laços com o governo federal e continuar buscando soluções para os desafios que a cidade enfrenta, sempre com foco na melhoria das condições de vida da população”.