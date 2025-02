Agências de atendimento da Copasa passam a disponibilizar WiFi gratuito para ajudar a reduzir filas

Atendentes vão auxiliar clientes a resolverem demandas pelos canais digitais e evitar a espera para solicitações no guichê

DA REDAÇÃO – Os clientes que estiverem presentes nas agências de atendimento da Copasa, com maior fluxo de pessoas, vão poder solicitar todos os serviços disponíveis nos canais digitais de relacionamento, como Agência Virtual, aplicativo Copasa Digital, WhatsApp e Webchat, sem precisar gastar seus dados móveis. Isso será possível porque, em fevereiro, a Companhia passou a disponibilizar em suas agências de maior porte no estado o sistema de WiFi gratuito.

Para a gerente de Relacionamento com o Cliente da Copasa, Nadma Barbosa, a disponibilização do WiFi nas agências será uma grande aliada do cliente. Segundo ela, um dos benefícios dessa implantação é a contribuição para diminuir o tempo de permanência do cliente nas agências. “Por isso, para atingirmos esse objetivo, é fundamental que a equipe de triagem, atendentes, encarregados e supervisores estimulem o uso dos canais digitais, fornecendo auxílio, sempre que possível, para o cliente se familiarizar com as plataformas de atendimento como Whatsapp e Webchat, por exemplo”, observou a gestora.

De acordo com Cleyson Jacomini, diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade, a ideia com a implementação desse sistema de acesso à internet nas agências é que principalmente os recepcionistas atuem de maneira semelhante aos facilitadores de bancos (os famosos “posso ajudar”). “Seguindo esse exemplo, queremos melhorar a jornada e a experiência do nosso cliente que busca o atendimento presencial. A expectativa é que nossos recepcionistas e outros colaboradores consigam estimular quem procura esse atendimento a acessar os canais digitais de relacionamento, usando o WiFi disponibilizado pela Copasa e, com isso, possibilitar que muitos clientes tenham sua solicitação resolvida sem precisar passar pelo guichê”.

Implementação do WiFi

A instalação do WiFi nas agências de atendimento presencial está sendo feita, por etapas, pela Gerência de Telecomunicações da Copasa e vai contemplar as 128 agências de maior porte no estado.

Essa é mais uma comodidade para os clientes, que poderão ter acesso gratuito à internet e terão mais agilidade, conforto e acessibilidade enquanto aguardam o atendimento e orientações. É importante ressaltar que o WiFi será de uso exclusivo dos clientes que estiverem na agência em busca de atendimento.

Para a gerente de Telecomunicações da Copasa, Deborah Azevedo, o WiFi nas agências vem auxiliar o atendimento presencial da Copasa, trazendo mais agilidade e proporcionando comodidade e facilidade para o cliente. “Por meio do acesso aos canais digitais de relacionamento, o cliente tem, na palma da mão, a possibilidade de realizar as solicitações de serviços que precisa”, explicou.

“Essa novidade é mais uma forma de aprimorar o relacionamento com os nossos clientes, trazendo uma experiência satisfatória, por meio dos serviços prestados pela Copasa”, concluiu Nadma.

Nas regiões Leste e Nordeste de Minas, o acesso será oferecido nas agências de Almenara, Araçuaí, Capelinha, Caratinga, Carlos Chagas, Coronel Fabriciano, Diamantina, Espera Feliz, Ipatinga, Itamarandiba, Itaobim, Minas Novas, Resplendor, Santa Barbara, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni e Timóteo.