Agência Móvel da Copasa estaciona em Caratinga

Atendimentos são realizados nos bairros Centro e Limoeiro

CARATINGA – A Agência Móvel da Copasa realiza atendimentos itinerantes em dois bairros do município de Caratinga. Nos dias 8, 9 e 10 de outubro os atendimentos são na praça Monsenhor Rocha (praça da Conceição), número 30, no bairro Centro. Já nos dias 15, 16 e 17 deste mês os clientes poderão comparecer na praça Jones de Oliveira Pena, número 315, no bairro Limoeiro. Em ambos os locais os serviços comerciais disponibilizados pela Copasa serão prestados de 8h às 12h.

Entre os serviços disponíveis estão negociações de dívidas com descontos e condições especiais de pagamento, atualização de cadastro, solicitações de ligação de água e esgoto, religação ou desligamento de água, emissão de segunda via de contas e mudanças de titularidade.

Os clientes também podem solicitar o cadastramento na tarifa social, que oferece uma redução de até 50% na conta de água/esgoto para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Para isso, é necessário apresentar a folha resumo do CadÚnico, cópias da Carteira de Identidade e do CPF e a fatura de água da Copasa onde o cliente reside.

Durante o período de atendimento, as equipes da empresa também distribuem material informativo e conversam com as pessoas que comparecerem ao local sobre obras e investimentos na localidade, canais de relacionamento, relação entre saneamento básico e saúde e preservação ambiental.

Essa iniciativa integra o Programa Engajar para Transformar da Copasa, coordenado pela Unidade de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento mais empático, humano e focado nas necessidades dos moradores.

Serviço:

Agência Móvel da Copasa em Caratinga;

Datas: 8, 9 e 10 de outubro, 8h às 12h;

Local: Praça Monsenhor Rocha (praça da Conceição), número 30, no bairro Centro.

Datas: 15, 16 e 17 de outubro, 8h às 12h;

Local: Praça Jones de Oliveira Pena, número 315, no bairro Limoeiro.