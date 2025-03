Agência Móvel aproxima Copasa da população de Caratinga

Atendimentos serão realizados nos bairros Centro e Santa Cruz

CARATINGA – A Copasa estacionará a sua Agência Móvel nos bairros Centro e Santa Cruz, no município de Caratinga, nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 deste mês. Essa iniciativa tem como objetivo proporcionar mais comodidade e acessibilidade para as pessoas que buscam o atendimento presencial, levando acesso aos serviços comerciais oferecidos pela empresa e fortalecendo a relação com o cliente.

Os serviços serão realizados nos dias 13 e 14, entre 10h às 14h, na rua Coronel Pedro Martins, no número 60, no bairro Centro. No dia 15, a Agência ficará no mesmo local, porém, de 9h às 13h.

Já nos dias 20 e 21, os atendimentos serão feitos de 10h às 14h, na praça Marta Carli, no número 13, enquanto que no dia 22, os clientes poderão comparecer no mesmo local para receberem os serviços disponibilizados no período de 9h às 13h.

Aqueles que comparecerem ao local poderão solicitar diversos serviços, entre eles a inclusão no benefício da tarifa social, que concede até 50% de desconto nas contas da Copasa. Para ter direito, o cliente deverá apresentar a folha resumo do CadÚnico, comprovante de endereço, documentos pessoais e possuir renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar ou comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os clientes também terão a oportunidade de demandar mudança de titularidade, atualizar cadastros, renegociar débitos, solicitar segunda via de contas, comunicar vazamentos, entre outros.

Vale destacar que durante o período de atendimento, as equipes da empresa também distribuirão material informativo, irão tirar dúvidas sobre obras, investimentos na cidade e os canais de atendimento da Copasa, além de explicar sobre preservação ambiental e a relação entre saneamento básico e saúde.

Outro ponto de destaque desta ação é o trabalho de mobilização da equipe da empresa que irá de porta a porta nos dois bairros realizar negociação especial que será oferecida aos clientes com débitos.

Essa iniciativa integra o Programa Engajar para Transformar da Copasa, coordenado pela Gerência de Desenvolvimento Social, com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento mais empático, humano e focado nas necessidades dos moradores.

BOX

Serviço:

Agência Móvel da Copasa em Caratinga

Dias: 13 e 14/03, de 10h às 14h. No dia 15/03, de 9h às 13h;

Local: Rua Coronel Pedro Martins, nº 60, Centro, Caratinga;

Dias: 20 e 21/03, de 10h às 14h. No dia 22/03, de 9h às 13h;

Local: Praça Marta Carli, n° 13, Santa Cruz, Caratinga.