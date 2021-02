Agência do INSS segue com atendimento presencial suspenso

Danos materiais foram provocados após as fortes chuvas do último final de semana

CARATINGA- A Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Caratinga está com o atendimento presencial suspenso, em função da forte chuva que atingiu a cidade com início na sexta-feira (5), se estendendo por todo o final de semana.

Conforme a agência, no dia seguinte, já foi iniciado o trabalho de limpeza, de forma ininterrupta, para minimizar os estragos causados pela água e pela lama. As perdas materiais ainda estão sendo mensuradas, principalmente equipamentos eletrônicos, documentos e instrumentos médicos e do Serviço Social. Também serão verificadas as redes elétrica e lógica (internet) da Agência.

A nota encaminhada à imprensa ainda frisou não é possível prever retorno do atendimento presencial. Os segurados agendados podem buscar informações e fazer o reagendamento (quando for liberada a reabertura da Unidade), por meio dos canais remotos: Central 135, de segunda a sábado, de 7h à 22h; ou pelo MEU INSS, disponível como aplicativo para celulares e portal de internet. “É importante ressaltar que todos os serviços não presenciais podem ser feitos à distância pelo MEU INSS”, destaca.