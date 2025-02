AGE-MG alerta: estelionatários estão utilizando o nome da instituição para golpes contra servidores públicos estaduais

Advocacia reforça que não faz contato com pessoas físicas e jurídicas por e-mail, pelo WhatsApp ou por qualquer outro canal de comunicação que não sejam os oficiais da instituição

DA REDAÇÃO – A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE-MG) alerta que estelionatários estão utilizando criminosamente o nome da instituição para aplicar golpes em servidores públicos estaduais. O caso está em investigação pela Polícia Civil.

Os golpistas se passam por procuradores do Estado e oferecem acordos a servidores públicos estaduais por meio de telefonemas, WhatsApp, redes sociais e e-mails. Os estelionatários apresentam documentos falsificados e se utilizam de artifícios fraudulentos para obter vantagens econômicas indevidas.

A AGE-MG reforça que não faz contato com pessoas físicas e jurídicas por e-mail, pelo WhatsApp ou por qualquer outro canal de comunicação que não sejam os oficiais da instituição para oferecer serviços, como a possibilidade de quitação total ou parcial de débitos de contribuintes junto ao Estado e o pagamento pelo Estado de recursos provenientes de precatórios, RPV, férias-prêmio etc.

O contribuinte que receber propostas em nome da AGE-MG deve entrar em contato com a Advocacia-Geral do Estado pelo endereço eletrônico [email protected] ou pelo telefone (31) 3218-0770.

As ações fraudulentas devem ser comunicadas também à Polícia Civil da cidade onde a infração ocorreu.

A AGE-MG esclarece que todas as informações a respeito de precatórios, RPV, dívida ativa, férias-prêmio e outros assuntos estão disponíveis no site do órgão, na aba Serviços.