Afundamento de asfalto no Santo Antônio gera transtornos

Prefeitura afirma que trabalha no projeto da rede pluvial da via principal do bairro

CARATINGA– Condutores que passam pela rua principal do Bairro Santo Antônio enfrentam transtornos, na altura da praça da igreja católica. “Trânsito impedido”, diz a placa que já está há meses no local.

O comerciante Wanderlei Rodrigues relatou que o problema teve início após a passagem de um caminhão, o que formou um buraco na via. “Um caminhão pesado, a parte de baixo estava oca. Ficou um buraco muito grande, por muito tempo e ficou uma disputa entre Prefeitura e Copasa que não resolviam. Foram mais de seis meses com esse buraco. Muito pó, tenho filmagens de muito pó que ficou o comércio e depois disso eles vieram, com muita pressa, cobriram o buraco e fizeram o recapeamento. Depois do recapeamento, tornou a afundar o buraco”. Wanderlei ainda relatou que a equipe esteve novamente no local, no entanto, o problema não foi solucionado. “Vieram outra vez, jogaram um monte de terra, ficou mais uns quatro a cinco meses aberto, aquela terra, aquela poeira enorme, incomodando, a placa de trânsito caía todo dia, tínhamos que levantar. E vieram e fizeram o recapeamento de novo, que dá para ver as marcas. Mas, em menos de três a quatro meses tornou a ter esse afundamento. E simplesmente deixaram isso durante esse tempo”.

Os transtornos seguem no local, atrapalhando a fluidez do trânsito. “Agora, recentemente, colocaram cones e placa. Degrau bem alto, temos um fluxo de caminhão muito grande, é a saída da cidade para Bom Jesus do Galho. Há um risco muito grande, não sabemos que hora isso pode afundar e gerar uma cratera maior. Fora o nosso incômodo da poeira, eles abrem fica muito tempo com essa poeira incomodando, trazendo transtornos. Recentemente, teve acidente aqui, as pessoas desviam, não sabem qual lado que passa. Ficam com temor, de passar por um afundamento desse”.

A reportagem fez contato com a Prefeitura de Caratinga e com a Copasa para apurar as responsabilidades. Em nota, o executivo informou que “a equipe da Secretaria Municipal de Obras trabalhou no reparo do local na última semana. O município já está trabalhando, também, no projeto da rede pluvial que será refeita na rua citada”. Já a Copasa, não encaminhou resposta, até o fechamento desta edição