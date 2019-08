Afogamento durante a pescaria

Rapaz se afogou no sábado (24), corpo foi encontrado no domingo (25) pelos bombeiros

IMBÉ DE MINAS – Um afogamento ocorreu na tarde de sábado (24) em uma lagoa localizada no córrego do Ouro, zona rural de Imbé de Minas. O corpo de Creisciano Viana Fernandes, 26 anos, foi encontrado na manhã de domingo (25) pelos bombeiros militares. O rapaz se afogou enquanto pescava.

Testemunhas disseram que um grupo de pessoas estava pescando, e Creisciano, junto de colegas, arrastava uma rede na lagoa, mas eles perderam a rede e começaram a procurá-la. Em seguida, o rapaz afundou nas águas e não foi mais visto. Os colegas pularam na lagoa, mas não conseguiram salvar a vítima. A suspeita é que Creisciano tenha passado mal.

Os bombeiros foram acionados e iniciaram os trabalhos ainda no sábado. No domingo as ações foram retomadas e os bombeiros conseguiram encontrar o corpo de Creisciano.