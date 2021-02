CARATINGA- Durante o dia de ontem, técnicos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (IPEM-MG) realizaram a aferição de radares no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga. Ainda não se sabe quando os equipamentos entrarão em operação.

Em setembro de 2020 houve a retirada dos radares no perímetro urbano. Em nota à reportagem, a Assessoria de Imprensa do Dnit disse que radares são substituídos devido ao fim dos contratos e à entrada de nova empresa como responsável pela fiscalização, naquele segmento. “O Dnit contrata os serviços de fiscalização eletrônica de velocidade por meio de licitação. Os equipamentos instalados pertencem à empresa que venceu a licitação e foi contratada pelo Dnit. Quando o contrato acaba, a empresa deve retirar o equipamento”.

O Dnit ainda frisou que está cumprindo o acordo judicial, homologado em julho de 2019 pela Justiça Federal, para a instalação de 1.140 radares eletrônicos em todo o território nacional, visando o controle de velocidade em faixas de tráfego com criticidade ‘média’, ‘alta’ e ‘muito alta’. “Os equipamentos são instalados após a aprovação dos projetos e, depois da instalação, passam por aferição do Inmetro. Somente após essas etapas, iniciam a operação, efetivamente”, declarou.